Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Miris, Anak Kedua Susi Susanti Hanya Bisa Terbaring Karena Menderita Hidrosefalus

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |13:07 WIB
Miris, Anak Kedua Susi Susanti Hanya Bisa Terbaring Karena Menderita Hidrosefalus
Anak Hidrocefalus
A
A
A

MERANGIN - Dafa Mubarok (6) saat ini hanya bisa terbaring tak berdaya di rumahnya yang berada di Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi.

Anak Kedua dari pasangan Susi Susanti (32) dan Darwis (36) ini didiagnosa menderita penyakit Hidrosefalus, salah satu penyakit yang menyebabkan cairan menumpuk di dalam rongga otaknya. Hidrosefalus ini menekan otak dan dapat menyebabkan kepalanya membesar.

Terlihat, Dafa Mubarok terbaring lemah akibat menderita penyakit Hidrosefalus tersebut. Dafa, hanya bisa berbaring tanpa bisa bermain seperti layaknya anak anak seusia dia, yang bisa ia lakukan hanya menangis dan terdengar suara batuk batuknya disela sela pangkuan ibunya.

"Berdiri saja tidak bisa. Sekarang hanya bisa berbaring minum susu," ungkap Susi Susanti dengan mata berkaca-kaca Sabtu (3/8/2024).

Sebelumnya, Dafa Mubarok lahir dengan kondisi normal. Namun, saat usia 27 hari  kepalanya Mulai membesar, dan ini terus terjadi hingga usianya menginjak 6 tahun.

Melihat kondisi anak yang tumbuh tidak normal Susi Susanti dan Suami sudah sekuat tenaga hingga membawa anaknya berobat  ke RSU di Sumatera Barat dengan Biaya sendiri, berharap putranya dapat segera pulih. Namun, harapan itu mulai pudar karena kekurangan biaya, hingga  usianya menginjak 7 tahun Susi dan suami masih berusaha sekuat tenaga demi kesembuhan putranya  dengan cara berobat dengan dukun kampung karena keterbatasan biaya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173172//lee_dong_gun-Ig3K_large.jpg
Aktor Lee Dong Gun Divonis Idap Penyakit Langka, Hanya Menyerang 1 Persen Orang Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/340/3170946//perindo-0rxD_large.jpg
Perjuangan Legislator Perindo Berbuah Hasil, Jalan Rusak di Merangin Jambi Segera Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/340/3163697//drumband-BMp7_large.jpg
Duh! Siswa Drumband HUT Ke-80 RI di Jambi Menangis Sesenggukan, Aksinya Dihentikan Gegara Kejutan Ultah Istri Camat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163189//mayat-k9tl_large.jpg
Dua Pemuda Duel hingga Tewas Diduga Gegara Urusan Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/340/3163140//hujan_es-A8JI_large.jpg
Heboh! Hujan Es dan Puting Beliung Rusak Rumah Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161324//mayat-L0dV_large.jpg
Cekcok, Pria Ini Tega Habisi Nyawa Istrinya dengan Brutal di Kebun Kopi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement