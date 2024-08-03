Miris, Anak Kedua Susi Susanti Hanya Bisa Terbaring Karena Menderita Hidrosefalus

MERANGIN - Dafa Mubarok (6) saat ini hanya bisa terbaring tak berdaya di rumahnya yang berada di Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi.

Anak Kedua dari pasangan Susi Susanti (32) dan Darwis (36) ini didiagnosa menderita penyakit Hidrosefalus, salah satu penyakit yang menyebabkan cairan menumpuk di dalam rongga otaknya. Hidrosefalus ini menekan otak dan dapat menyebabkan kepalanya membesar.

Terlihat, Dafa Mubarok terbaring lemah akibat menderita penyakit Hidrosefalus tersebut. Dafa, hanya bisa berbaring tanpa bisa bermain seperti layaknya anak anak seusia dia, yang bisa ia lakukan hanya menangis dan terdengar suara batuk batuknya disela sela pangkuan ibunya.

"Berdiri saja tidak bisa. Sekarang hanya bisa berbaring minum susu," ungkap Susi Susanti dengan mata berkaca-kaca Sabtu (3/8/2024).

Sebelumnya, Dafa Mubarok lahir dengan kondisi normal. Namun, saat usia 27 hari kepalanya Mulai membesar, dan ini terus terjadi hingga usianya menginjak 6 tahun.

Melihat kondisi anak yang tumbuh tidak normal Susi Susanti dan Suami sudah sekuat tenaga hingga membawa anaknya berobat ke RSU di Sumatera Barat dengan Biaya sendiri, berharap putranya dapat segera pulih. Namun, harapan itu mulai pudar karena kekurangan biaya, hingga usianya menginjak 7 tahun Susi dan suami masih berusaha sekuat tenaga demi kesembuhan putranya dengan cara berobat dengan dukun kampung karena keterbatasan biaya.