HOME NEWS JATENG

Ditinggal Nunggu Cucu di Rumah Sakit, Sebuah Rumah di Karanganyar Terbakar

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |13:41 WIB
Ditinggal Nunggu Cucu di Rumah Sakit, Sebuah Rumah di Karanganyar Terbakar
Ilustrasi
A
A
A

SOLO - Sebuah rumah di Dusun Mojorejo, RT 5 RW 3, Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar terbakar saat ditinggal pemilik tengah menunggu cucunya di rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, tetapi kerugian ditaksir sekitar Rp. 10 juta.

Kebakaran yang melanda rumah Hartono itu terjadi pada, Sabtu (3/8) sekitar pukul 10:40 WIB. Peristiwa itu diketahui pertama kali oleh Ibu Bambang (63) yang merupakan tetangga Hartono. 

"Saya mencium karet terbakar, kemudian mencari sumber bau karena saya kira ada yang bakar sampah, dan melihat rumah pak Hartono sudah kemelut hitam," ujarnya saat diwawancarai. 

Melihat kobaran api disertai asap yang ada di dalam rumah Hartono, Bambang langsung berlari dan berteriak meminta bantuan ke warga sekitar. Alhasil api bisa dipadamkan 20 menit berselang.

"Saya lari meminta tolong ke warga dan warga langsung mencoba melakukan memadamkan api. Damkar datang sudah padam," kata dia.

Sementara itu Pemilik Rumah Hartono, saat diwawancarai mengaku baru mendapatkan kabar rumahnya terbakar sekitar pukul 11.00 WIB. Saat terjadi kebakaran ia tengah menemani sang istri di rumah sakit. 

 

Halaman:
1 2
      
