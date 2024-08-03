Lokasi Semburan Air Setinggi Pohon di Sampang Digaris Polisi

SAMPANG - Polres Sampang memberikan police line di lokasi semburan air sumur bor setinggi pohon di Desa Pandan, Sampang, Madura. Garis polisi dipasang di lokasi guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Semburan air bor itu setinggi 15 meter hingga menghebohkan warga. Alhasil, lokasi semburan air tersebut didatangi oleh ratusan warga.

Adapun semburan air yang bertekanan tinggi menyembur dari lobang hasil bor dengan ketinggian 20 meter. Semburan air tersebut berpotensi membahayakan warga lantaran kandungan airnya masih diteliti oleh ahli dari provinsi.

Kapolres Sampang AKBP Hendro Sukmono mendapatkan laporan dari Kapolsek langsung memerintahkan untuk mengamankan lokasi. "Kami dapat laporan dari kapolsek dari tadi pagi kemudian kami tindak lanjuti dan langsung memasang garis polisi," ujarnya, Sabtu (3/8/2024).



Saat ini pihaknya juga sudah berkordinasi dengan pihak terkait untuk meneliti kandungan air yang menyebur itu. Selain itu, warga diimbau untuk jangan mengambil air sampai hasil lebnya nanti keluar.

"Untuk memastikan kandungan yang ada dalam semburan air tersebut, saat ini air itu sedang diteliti oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur. Termasuk apakah di dalamnya mengandung gas," terangnya