Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Lokasi Semburan Air Setinggi Pohon di Sampang Digaris Polisi

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |13:26 WIB
Lokasi Semburan Air Setinggi Pohon di Sampang Digaris Polisi
TKP semburan air digaris polisi (Foto: MPI)
A
A
A

SAMPANG - Polres Sampang memberikan police line di lokasi semburan air sumur bor setinggi pohon di Desa Pandan, Sampang, Madura. Garis polisi dipasang di lokasi guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Semburan air bor itu setinggi 15 meter hingga menghebohkan warga. Alhasil, lokasi semburan air tersebut didatangi oleh ratusan warga.

Adapun semburan air yang bertekanan tinggi menyembur dari lobang hasil bor dengan ketinggian 20 meter. Semburan air tersebut berpotensi membahayakan warga lantaran kandungan airnya masih diteliti oleh ahli dari provinsi.

Kapolres Sampang AKBP Hendro Sukmono mendapatkan laporan dari Kapolsek langsung memerintahkan untuk mengamankan lokasi. "Kami dapat laporan dari kapolsek dari tadi pagi kemudian kami tindak lanjuti dan langsung memasang garis polisi," ujarnya, Sabtu (3/8/2024).


Saat ini pihaknya juga sudah berkordinasi dengan pihak terkait untuk meneliti kandungan air yang menyebur itu. Selain itu, warga diimbau untuk jangan mengambil  air sampai hasil lebnya nanti keluar.

"Untuk memastikan kandungan yang ada dalam semburan air tersebut, saat ini air itu sedang diteliti oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur. Termasuk apakah di dalamnya mengandung gas," terangnya

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061502/viral_kucing_terjebak-Z4Lx_large.jpg
Viral Aksi Heroik Zookeeper Selamatkan Kucing di Kandang Harimau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061316/viral_pemotor-nHFG_large.jpg
Viral Pemotor Ini Kena Tilang Elektronik karena Bonceng Pocong 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061313/viral_foto_estetik-gz1R_large.jpg
Viral Pria Ini Bikin Foto Estetik Layaknya Gunung Everest, Ternyata Behind the Scenenya Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/53/3060949/viral_pemotor_kena_tilang_diduga_karena_bonceng_pocong_yang_tak_pakai_helm-jhmU_large.jpg
Viral Pemotor Kena Tilang Elektronik Gara-Gara Diduga Bonceng Pocong Tak Berhelm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/340/3060935/viral-yBkf_large.jpg
Viral 4 Anggota Satpol PP Dugem dengan PSK yang Pernah Dirazia, Disanksi Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/612/3060835/viral_nikah_muda-wxNj_large.jpg
Viral Pasangan Santri Nikah Muda, Usianya Baru 15 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement