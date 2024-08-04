Dihantam Gelombang, Kapal Jolloro Bawa Wisatawan Tenggelam di Perairan Takalar

TAKALAR - Kapal jolloro (jenis kapal tradisional) yang mengangkut wistawan dari Pulau Sanrobengi, tenggelam di perairan Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (4/8/2024) siang.

Laporan itu langsung direspons Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar dengan menerjunkan Tim Basarnas menuju ke lokasi kejadian.

"Kami terima info kecelakaan kapal tenggelam dari Polair Takalar dan segera mengerahkan personel Basarnas menuju ke lokasi kejadian," ungkap Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, Muhammad Arif Anwar.

Beberapa penumpang langsung dievakuasi oleh kapal nelayan lain yang melintas, namun karena tidak adanya manifest penumpang, saat ini belum mampu diidentifikasi jumlah seluruh penumpang yang ada di atas kapal tersebut saat berlayar.

"Saat ini dari laporan tim kami di lapangan bahwa semua penumpang yang terlihat sudah dievakuasi, namun karena tidak ada manifest maka kami belum bisa memastikan kondisi seluruh penumpang," ungkap Arif Anwar.