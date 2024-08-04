Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dihantam Gelombang, Kapal Jolloro Bawa Wisatawan Tenggelam di Perairan Takalar

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |18:00 WIB
Dihantam Gelombang, Kapal Jolloro Bawa Wisatawan Tenggelam di Perairan Takalar
Tim SAR saat evakuasi penumpang kapal tenggelam (foto: dok ist)
A
A
A

TAKALAR - Kapal jolloro (jenis kapal tradisional) yang mengangkut wistawan dari Pulau Sanrobengi, tenggelam di perairan Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (4/8/2024) siang. 

Laporan itu langsung direspons Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar dengan menerjunkan Tim Basarnas menuju ke lokasi kejadian. 

"Kami terima info kecelakaan kapal tenggelam dari Polair Takalar dan segera mengerahkan personel Basarnas menuju ke lokasi kejadian," ungkap Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, Muhammad Arif Anwar. 

Beberapa penumpang langsung dievakuasi oleh kapal nelayan lain yang melintas, namun karena tidak adanya manifest penumpang, saat ini belum mampu diidentifikasi jumlah seluruh penumpang yang ada di atas kapal tersebut saat berlayar. 

"Saat ini dari laporan tim kami di lapangan bahwa semua penumpang yang terlihat sudah dievakuasi, namun karena tidak ada manifest maka kami belum bisa memastikan kondisi seluruh penumpang," ungkap Arif Anwar. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175760//tim_sar_saat_mencari_korban_tenggelam-oxDR_large.jpg
Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 1 Orang Tewas dan 7 Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175195//tim_basarnas_cari_abk_yang_hilang-h9PS_large.jpg
Kapal Nelayan Karam di Perairan Kepulauan Seribu, Lima ABK Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174178//gelombang_tinggi-GRdI_large.jpg
BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter Akibat Siklon Tropis Matmo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169399//tim_sar_saat_mencari_korban_tenggelam-V6v2_large.jpg
Pria di Cilincing Hilang Usai Tercebur Sungai saat Operasikan Perahu Eretan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3164036//pemancing_tewas_digulung_gelombang_tinggi-mci6_large.jpg
Tragedi di Perairan Tanjung Emas: Ombak Tinggi Seret 5 Pemancing, 2 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/340/3163551//1_orang_hanyut_ditemukan_tewas_di_sungai_pasaman-JXtI_large.jpg
Diterjang Air Bah, 1 Orang Hanyut Ditemukan Tewas di Sungai Pasaman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement