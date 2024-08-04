Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kasus Pria Perkosa Adik Ipar di Pamekasan, Korban Dipaksa ke Semak-Semak Usai Pengajian

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |21:12 WIB
Kasus Pria Perkosa Adik Ipar di Pamekasan, Korban Dipaksa ke Semak-Semak Usai Pengajian
Polisi tangkap pria perkosa adik ipar di Madura. (Foto: Diwan MZ)
A
A
A

MADURA - Polisi menangkap seorang pria berinisial F yang memperkosa iparnya hingga hamil 7 bulan. Tindakan cabul korban terjadi di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pelaku melakukan aksi bejatnya di semak-semak yang sepi dari pemukiman warga saat malam hari.

Wakapolres Pamekasan Kompol Andy Purnomo mengatakan, pelaku yang menghamili adik iparnya ditangkap setelah pihaknya mendapat laporan dari keluarga korban.

"Pelaku berinisial F sudah berhasil ditangkap. Hubungan antar pelaku dengan korban, yakni pelaku F merupakan kakak ipar dari korban," kata Kompol Andy Minggu (4/8/2024). 

Pihaknya menyatakan pelaku melakukan aksi bejatnya kepada korban sebanyak 4 kali di tempat yang berbeda.  "Akibat perbuatan, korban hamil kurang lebih 7 bulan," imbunya.

Andy menjelaskan kronologi kejadian berawal pada kurun waktu tahun 2023 sampai 2024. Tersangka melakukan aksinya saat malam hari ketika korban A ikut melihat pengajian atau imtihanan bersama dengan tersangka F di Kecamatan Larangan, Pamekasan.

“Kemudian, tersangka F mengantar korban A pulang. Namun sebelum sampai rumah tersangka A berhenti di semak-semak yang gelap dan korban A diturunkan dari sepeda motor kemudian korban A dirudapaksa,” ujarnya.

Setelah melakukan perbuatannya tersangka F memberikan uang sebesar Rp20 ribu kepada korban A. Akhirnya, korban yang hamil mengadu pada orangtuanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176201//pesawat_terbang-iuCv_large.jpg
Bandara Trunojoyo Layani Penerbangan Rute Surabaya - Sumenep, Segini Harga Tiketnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/25/3175171//pantai-JS8v_large.jpg
Keindahan Pantai Kuyon, Surga Tersembunyi di Jawa Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172766//lima_pemuda_yang_cabuli_siswi_smp-tgUl_large.jpg
Bejat! Siswi di Tangerang Digilir 5 Pemuda Usai Dicekoki Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/481/3166148//menkes-JmLy_large.jpg
KLB Campak, Menkes Bakal Bangun Lab Khusus di Madura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164292//arumi-6Q30_large.jpg
Arumi Bachsin Menang Kostum Terbaik dan Bawa Pulang Kambing: Senang Sekali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/519/3164079//gunung_semeru-fx9N_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Letusan 1.000 Meter di Atas Puncak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement