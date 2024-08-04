Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terungkap! Ini Identitas Mayat Dalam Karung yang Gegerkan Jambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |21:29 WIB
Terungkap! Ini Identitas Mayat Dalam Karung yang Gegerkan Jambi
Mayat dalam karung di Jambi (Foto: Ist/Azhari Sultan)
A
A
A

MUAROJAMBI - Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mayat yang ditemukan dalam karung di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi. Setelah melakukan pemeriksaan sejak pukul 10.40 WIB, akhirnya diketahui identitas korban.

"Korban diketahui bernama Rian Virginia, laki-laki berusia 33 tahun, Islam, karyawan swasta dan beralamat di RT.l 19, Jalan Donorejo, Pasirputih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi," ujar Kasat Reskrim Polres Muarojambi, AKP Jimy Fernando, Minggu (4/8/2024).

Ia menambahkan, dari hasil pemeriksaan korban memakai baju merek Under Armour loreng diperkirakan warna hijau loreng. Kemudian, menggunakan celana pendek warna hitam cargo dengan merek Rolles.

Korban juga memakai tali pinggang hitam merek Levi's dan menggunakan kolor merah maron tanpa merek. "Saat dilakukan pemeriksaan luar bagian kepala dan ditemukan luka bacok benda tajam di bagian kepala belakang 6 cm, ditemukan luka bacok benda tajam pada leher bagian kanan sampai dengan kuping kanan 31 cm dari leher sampai ke leher belakang," ujarnya.

Tidak hanya itu, pemeriksaan luar pada punggung terdapat luka bacok sekitar 15 cm, luka bacok bahu kiri sampai ke punggung sekitar 35 cm, terdapat luka tusuk di punggung tengah panjang 4 cm.

Berikutnya, luka bacok bahu depan kanan sepanjang 7 cm, luka tusuk pada lengan atas 2,5 cm, luka tusuk pada dibawah ketiak kanan sepanjang 7 cm, luka tusuk di bawah ketiak kanan 3 cm.

Luka tusuk pada dada kanan 4 cm, luka bacok bahu kiri 10 cm, terdapat bekas operasi yang sudah lama dilakukan pada bagian perut sampai bawah pusar sekitar 29 cm.

"Korban merupakan seorang laki-laki dengan rambut ikal, berkumis dan berewok, keadaan mayat sudah bengkak, dan kulit banyak terlepas dan ada ciri-ciri pada bagian lengan benjolan," imbuh Jimmy.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

