Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mayat dalam Karung Gegerkan Warga, Ditemukan di Atas Motor dan Dibuang di Ladang Jagung

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |21:32 WIB
Mayat dalam Karung Gegerkan Warga, Ditemukan di Atas Motor dan Dibuang di Ladang Jagung
A
A
A

LAMPUNG TIMUR - Warga Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur digegerkan dengan adanya penemuan mayat dalam karung di ladang jagung, Kamis (18/7/2024).

Penemuan mayat itu kemudian diabadikan oleh salah satu warga setempat. Dalam video yang diterima Okezone, terlihat mayat dalam karung itu tergeletak di atas sepeda motor Honda Vario berwarna putih.

Polisi juga telah berada di lokasi penemuan mayat. Tampak, di sekitar lokasi juga telah dipasang garis polisi.

Salah seorang warga, Oki Pranata mengatakan, dia menemukan mayat tersebut saat sedang mencari rumput untuk pakan ternak.

"Awalnya saya melihat ada sepeda motor Honda Vario dan karung putih. Pas dilihat kaya ada manusia tapi nggak berani buka," ujar Oki.

Selanjutnya Oki memberitahukan penemuan diduga mayar tersebut kepada warga lainnya yang kemudian melapor ke polisi.

"Saya kasih tahu teman yang di ladang juga, lalu banyak orang dan polisi, ternyata benar ada mayat perempuan dalam karung," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178203//mayat-Ez6e_large.jpg
Geger, Tengkorak Manusia Ditemukan di Dalam Got Sawah Besar Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178155//mayat-SFmT_large.jpg
Fakta Baru, Terapis Wanita Tewas di Pejaten Pernah Kerja di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177689//mayat-Xubm_large.jpg
Tragis, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kelapa Dua Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177667//mayat-DuZa_large.jpeg
Terapis di Pejaten Tewas, Polisi Bongkar Pola Rekrutmen Spa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/614/3177656//mayat-LbGt_large.jpg
Tata Cara Memandikan Jenazah dan Hukumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177031//mayat-1QA4_large.jpeg
Terapis Tewas, Polisi Dalami ABG Lain Dipekerjakan di Spa Pejaten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement