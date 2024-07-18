Mayat dalam Karung Gegerkan Warga, Ditemukan di Atas Motor dan Dibuang di Ladang Jagung

LAMPUNG TIMUR - Warga Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur digegerkan dengan adanya penemuan mayat dalam karung di ladang jagung, Kamis (18/7/2024).

Penemuan mayat itu kemudian diabadikan oleh salah satu warga setempat. Dalam video yang diterima Okezone, terlihat mayat dalam karung itu tergeletak di atas sepeda motor Honda Vario berwarna putih.

Polisi juga telah berada di lokasi penemuan mayat. Tampak, di sekitar lokasi juga telah dipasang garis polisi.

Salah seorang warga, Oki Pranata mengatakan, dia menemukan mayat tersebut saat sedang mencari rumput untuk pakan ternak.

"Awalnya saya melihat ada sepeda motor Honda Vario dan karung putih. Pas dilihat kaya ada manusia tapi nggak berani buka," ujar Oki.

Selanjutnya Oki memberitahukan penemuan diduga mayar tersebut kepada warga lainnya yang kemudian melapor ke polisi.

"Saya kasih tahu teman yang di ladang juga, lalu banyak orang dan polisi, ternyata benar ada mayat perempuan dalam karung," ungkapnya.