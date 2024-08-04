Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mayat Dalam Karung di Jambi, Tubuh Korban Penuh Luka Bacokan dan Tusuk

Azhari Sultan , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |17:40 WIB
Mayat Dalam Karung di Jambi, Tubuh Korban Penuh Luka Bacokan dan Tusuk
Illustrasi Mayat (foto: Freepik)




MUAROJAMBI - Kasat Reskrim Polres Muarojambi, AKP Jimy Fernando mengatakan, warga Jalan Buper, KM 05, RT 03, Desa Sungaigelam, Kecamatan Sungaigelam, Kabupaten Muarojambi, Jambi digegerkan penemuan mayat dalam karung, Minggu (4/8/2024).

Diduga, mayat yang diketahui berjenis kelamin laki-laki tersebut merupakan korban pembunuhan lantaran ditemukan sejumlah luka tusukan di bagian tubuhnya.

"Ada tumpukan ditutupi terpal," ujarnya, Minggu (4/8/2024).

Selanjutnya, warga tersebut membuka terpal tersebut. Betapa terkejutnya dia, saat terpal yang dibukanya ada karung yang didalamnya ada mayat manusia.

 



      
Telusuri berita news lainnya
