INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Heboh Penemuan Kapal Nelayan Berisi 6 Mayat di Serang Banten, 7 Orang Lainnya Sakit

Mahesa Apriandi , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |20:23 WIB
Heboh Penemuan Kapal Nelayan Berisi 6 Mayat di Serang Banten, 7 Orang Lainnya Sakit
Petugas evakuasi 6 mayat dari kapal nelayan. (Foto: Mahesa A)
A
A
A

SERANG - Petugas gabungan dari Basarnas, Polairud dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Banten, mengevakuasi kapal nelayan Srimaryana 07 di Perairan Tanjung Sekong. Petugas juga mengevakuasi anak buah kapal sebanyak 32 orang, 13 orang di antaranya terdiri dari 7 orang dalam kondisi sakit dan 6 orang dalam kondisi sudah jadi mayat akibat keracunan selama berada di dalam kapal.

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Banten, Resi Arisandi mengatakan kapal nelayan Srimaryana 07 berasal dari perairan India menuju Indonesia.

“Anak buah kapal diketahui tewas saat berada di perairan Srilanka diduga keracunan karena lama berada di dalam kapal saat berlayar,” ucapnya, Minggu (4/8/2024).

Usai mengevakusi seluruh anak buah kapal, petugas juga langsung melarikan para anak buah kapal yang mengalami sakit dan yang meninggal dunia ke Rumah Sakit Drajat Prawiranegara Serang untuk diautopsi.

(Qur'anul Hidayat)

      
(Qur'anul Hidayat)
