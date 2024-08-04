Puluhan ABG Ditangkap saat Tawuran, Polisi Sita Celurit hingga Linggis

BANTUL - Sebanyak 25 anak-anak diamankan polisi karena diduga hendak melakukan aksi tawuran di Jalan Parangtritis, Km 13, Dusun Bakulan Wetan, Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Bantul, Minggu (04/08/2024) dini hari. Dalam penangkapan ini, petugas turut menemukan barang bukti celurit, linggis dan pentungan yang digunakan sebagai senjata.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.30 WIB. Bermula saat anggota Polsek Jetis melakukan patroli mendapati gerombolan anak-anak di pinggir jalan.

"Saat itu petugas berhenti, bertanya kepada anak-anak ada peristiwa apa. Tapi jawaban dari mereka berbelit-belit dan beberapa diantara mereka ada yang lari ke salah satu rumah," kata Jeffry, Minggu (4/8/2024).