INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Puluhan ABG Ditangkap saat Tawuran, Polisi Sita Celurit hingga Linggis

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |18:44 WIB
Puluhan ABG Ditangkap saat Tawuran, Polisi Sita Celurit hingga Linggis
ABG ditangkap saat tawuran (foto: dok ist)
A
A
A

BANTUL - Sebanyak 25 anak-anak diamankan polisi karena diduga hendak melakukan aksi tawuran di Jalan Parangtritis, Km 13, Dusun Bakulan Wetan, Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Bantul, Minggu (04/08/2024) dini hari. Dalam penangkapan ini, petugas turut menemukan barang bukti celurit, linggis dan pentungan yang digunakan sebagai senjata. 

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.30 WIB. Bermula saat anggota Polsek Jetis melakukan patroli mendapati gerombolan anak-anak di pinggir jalan.

"Saat itu petugas berhenti, bertanya kepada anak-anak ada peristiwa apa. Tapi jawaban dari mereka berbelit-belit dan beberapa diantara mereka ada yang lari ke salah satu rumah," kata Jeffry, Minggu (4/8/2024). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
