HOME NEWS NASIONAL

PSI Terbitkan Belasan Surat Rekomendasi Dukungan di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |21:48 WIB
PSI Terbitkan Belasan Surat Rekomendasi Dukungan di Pilkada 2024, Ini Daftarnya
PSI berikan rekomendasi ke Cakada di Pilkada 2024 (Foto: MPI)
JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menerbitkan surat rekomendasi dukungan untuk belasan figur maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pemberian dukungan itu, diberikan PSI usai nonton bareng film "Sekawan Limo," di S-Park, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Usai menonton film besutan Bayu Skak itu, Kaesang menilai, para calon kepala daerah bisa memetik makna film tersebut. Salah satunya, kata dia, untuk tidak korupsi bila menduduki jabatan publik. 

"Kita lihat tadi, kita habis nonton film berjudul Sekawan Limo ini, ada beberapa yang bapak ibu semua bisa ambil untuk nanti kalau sudah jadi kepala daerah. Salah satunya yang pasti jangan korupsi," tutur Kaesang.

Terlepas dari itu, Kaesang berharap, para cakada yang telah diberikan dukungan itu bisa memenangkan Pilkada 2024. "Saya berharap bapak ibu semua yang kami berikan rekomendasi bisa memenagkan pilkada 2024 ini," tandasnya.

Adapun daftar bakal calon kepala daerah yang diberi surat rekomendasi dukungan dari PSI sebagai berikut:

1. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan - Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa

2. Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat - Fud Syaifuddin dan Aheruddin

3. Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah - Daniel Landa dan Umbu Neka Jarawoli

4. Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan - Abdul Ghofur dan Firosya Shalati

5. Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang - Slamet Junaidi dan Ahmad Mahfudz

6. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula - Hendrata Thes dan Muhamad Natsir Sangadji 

 

