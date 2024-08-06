4 Fakta Pembunuh Bripda Soni Menyerahkan Diri, Keluar Hutan hingga Minta Makan ke Warga

SALAH satu anak terduga pelaku yang diduga ikut dan sempat menyerang anggota Polres Seluma, Polda Bengkulu, Bripda Soni Bintang Alfala hingga meninggal dunia, menyerahkan diri.

Diketahui, pelaku juga menganiaya Kanit Reskrim Polres Seluma, Ipda Bambang Ilyadi higga mengalami luka serius. Berikut sejumlah faktanya:

1. Keluar dari Hutan Karena Kelaparan

Anak terduga pelaku Ar (53) yang menyerahkan diri itu berinisial Rk (13). Sebelumnya, anak terduga pelaku sempat kabur ke dalam hutan usai kejadian. Namun, Rk keluar dari persembunyiannya karena kelaparan.

Anak terduga pelaku tersebut keluar setelah bersembunyi tidak kurang dari 2 x 24 jam, di daerah tempat tinggalnya. Dia keluar dengan mendatangi salah satu rumah warga di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, Bengkulu.

Kedatangan anak terduga pelaku tersebut, kata Kasi Humas Polres Seluma, AKP Andi Winawan, karena kelaparan dan meminta makan dengan warga.

''Warga yang didatangi anak terduga pelaku memberi makan karena dia kelaparan. Dia keluar dari persembunyian Minggu 4 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB,'' kata Andi, saat dikonfirmasi, Senin (5/8/2024).