Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Pelaku Pengeroyokan di Bandarlampung Ditangkap Polisi, Salah Satunya Pak Ogah

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |21:25 WIB
Dua Pelaku Pengeroyokan di Bandarlampung Ditangkap Polisi, Salah Satunya Pak Ogah
Pelaku pengeroyokan di Bandarlampung (Foto: dok polisi)
A
A
A

BANDARLAMPUNG – Unit Reskrim Polsek Tanjung Karang Timur mengamankan dua pelaku pengeroyokan terhadap korban Rudi Darmanto (26), warga Jalan Pecoh Raya, Kelurahan Bumi Waras, Kota Bandarlampung. Kedua pelaku berinisial VB (22) dan TM (19) ditangkap petugas di dua lokasi berbeda di Kota Bandarlampung, pada Minggu 4 Agustus 2024 malam.

Kapolsek Tanjung Karang Timur Kompol Kurmen Rubiyanto mengatakan, pemicu perkelahian berawal aksi saling tantang karena salah paham saat berkendara sepeda motor. Saat itu nyaris terjadi kecelakaan antara korban dan pelaku.

“Pelaku ini enggak senang, karena sepeda motor korban memepet sepeda motornya, kemudian keduanya terlibat cekcok mulut sampai akhirnya berkelahi,” ujar Kurmen Rubiyanto, Selasa (6/8/2024).

Kurmen menuturkan, perkelahian tidak seimbang ini terjadi pada Minggu 4 Agustus 2024 siang, di depan sebuah Warnet, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandarlampung. “Pelaku VB (22) menghamtam kepala korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor, sehingga korban mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kanan, sedangkan TM (19) ikut memukul korban,” kata Kurmen.

Menurut Kapolsek, salah satu pelaku mengaku berprofesi sebagai 'Pak Ogah' di jalan Pangeran Antasari, tepatnya depan Rumah Sakit Graha Husada. “Iya salah satu pelaku biasa jadi Pak ogah, tapi keributannya bukan sewaktu dia jadi pak ogah,” ucap Kurmen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/525/3067565/bobotoh-KZ56_large.jpg
Dikeroyok Bobotoh, Steward: Saya Maafkan Tapi Proses Hukum Tetap Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/338/3050195/pengeroyokan-nHuU_large.jpg
Pelaku Pengeroyokan Kiai NU dan Banser di Bekasi Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/338/3047923/pengeroyokan-ctR8_large.jpg
Kronologi Karyawan SPBU di Kemayoran Dikeroyok 8 orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/608/3047213/illustrasi_pengeroyokan-VCkb_large.jpg
Kesal Keluarganya Ditangkap, Dua Pemuda di Sergai Nekat Pukuli Anggota Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/519/3040152/psht-2xcE_large.jpg
Soal Pengeroyokan Polisi, PSHT Tak Tolerir Berbagai Aksi Kekerasan dan Premanisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/24/501/1043410/9nOpnch9qu.jpg
Tenteng Samurai, 'Pon Arek' Sweeping Tempat Hiburan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement