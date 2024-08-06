Advertisement
HOME NEWS JATIM

Asisten Kapolri Bidang SDM Minta Siswa Bintara Polri Jalin Persaudaraan demi NKRI

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |00:01 WIB
Asisten Kapolri Bidang SDM Minta Siswa Bintara Polri Jalin Persaudaraan demi NKRI
Irjen Dedi Prasetyo. (Foto: Polri)
A
A
A

JAKARTA - Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dedi Prasetyo berpesan kepada 150 siswa Bintara Polda Papua yang dititipkan di SPN Mojokerto Polda Jawa Timur untuk menjalin persaudaraan dengan siswa Bintara dari Polda Jawa Timur. Pesan yang sama juga disampaikan Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada siswa Bintara Polda Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Irjen Pol Dedi Prasetyo saat memberi arahan di rapat evaluasi rekrutmen Bintara dan Tamtama Polri Gelombang 2 tahun anggaran 2024 di SPN Mojokerto Polda Jawa timur, Senin (8/7/2024)

“Dari mulai paling ujung Ngawi sampai paling ujung Banyuwangi dari tengah itu Gresik sampai dengan paling atas itu daerah Trenggalek itu adalah saudara saudara kalian. Yang dari Jawa Timur, saudara-saudara kalian dari Papua ini adalah saudara-saudara kalian. Ini adalah sahabat-sahabat kalian, yang sama-sama berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pesannya.

As Kapolri Bidang SDM menambahkan bahwa para siswa Bintara ditempa di SPN agar siap menjalani tugas sebagai Polisi yang profesional dalam melayani masyarakat.

Dedi juga berpesan kepada para pengasuh di SPN untuk tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal kepada siswa dan melakukan pendekatan secara humanis.

Dalam kesempatan ini, Dedi juga menekankan hal-hal yang perlu diperhatikan selama pendidikan dasar yakni adaptasi budaya dan lingkungan, penyertaan konteks asal daerah dalam pembelajaran, penguatan sistem Kesehatan, penguatan kemampuan dasar, program mentoring dan pembinaan serta penguatan wawasan kebangsaan.

 

