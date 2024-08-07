Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dua Terpidana Kasus Kematian Vina Diperiksa 7 Jam di Lapas Jelekong, Dicecar 21 Pertanyaan

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |02:36 WIB
Dua Terpidana Kasus Kematian Vina Diperiksa 7 Jam di Lapas Jelekong, Dicecar 21 Pertanyaan
Foto: Ilustrasi/Shutterstock
A
A
A

BANDUNG - Jaya dan Eko Ramadhani, terpidana kasus kematian Vina dan Eky, diperiksa selama 7 jam dari pukul 15.00 hingha 21.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas II A Bandung atau Lapas Jelekong, Baleendah, Kabupaten Bandung, Selasa (6/8/2024). Mereka dicecar 21 pertanyaan terkait peristiwa kematian Vina dan Eky pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam.

Diketahui, sebelumnya Senin (5/8/2024), penyidik memeriksa 5 terpidana kasus Vina Cirebon, antara lain, Rivaldi, Sandi, Hadi, dan Supriyanto di Rutan Kelas I Bandung atau Rutan Kebonwaru, Kota Bandung.   

Pemeriksaan itu dilakukan tindak lanjut dari laporan kuasa hukum terpidana terkait kasus dugaan kesaksian palsu yang disampaikan Dede dan Aep, saksi kunci dalam kasus tersebut.

Fredy S Panggabean, kuasa hukum terpidana Jaya dan Eko mengatakan, pemeriksaan dilakukan sejak pukul 15.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. 

Selama pemeriksaan, Jaya dan Eko didampingi tim kuasa hukum. “Pertanyaan yang diajukan mengenai kronologi kejadian dan tentang kesaksian palsu Dede dan Aep,” kata Fredy. 

"Klien kami, Eko dan Jaya memberikan keterangan sesuai laporan yang kami buat. Itu yang menjadi poinnya," ujar Fredy. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175508//prabowo-taPN_large.jpg
Sosok Wamendagri Akhmad Wiyagus, Eks Kabaintelkam yang Pernah Disorot saat Kasus Vina Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174713//meteor_jatuh_di_cirebon-mgXo_large.jpg
Heboh Benda Diduga Meteor Jatuh di Cirebon, Harganya jika Dijual Capai Rp26 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683//bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/525/3163235//corebon-JhXY_large.jpg
Awas, Ribuan Warga Kota Cirebon Ancam Demo Tolak Kenaikan PBB hingga 1.000%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/525/3162773//pemerintah-kVuJ_large.jpg
PBB di Kota Cirebon Naik 1.000% Bikin Warga Emosi, Walkot Effendi: Kebijakan Era Sebelumnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/525/3160442//viral-DTNo_large.jpg
Viral TKA China Digerebek Warga Usai Dituduh Pesta Seks
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement