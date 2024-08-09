Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dibantu MNC Peduli, Orangtua Pasien Anak Pejuang Kanker Sampaikan Terima Kasih

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |18:25 WIB
Dibantu MNC Peduli, Orangtua Pasien Anak Pejuang Kanker Sampaikan Terima Kasih
Orangtua pasien kanker Rumah Singgah Lentera Pejuang Kanker (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA - MNC Peduli melaksanakan program satu juta masker untuk para pejuang kanker dan bermain sambil belajar di Rumah Singgah Lentera Pejuang Kanker di Jalan Katalia Raya, Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat (9/8/2024). Kehadiran MNC Peduli menuai apresiasi dari orangtua pasien.

"Terima kasih pada MNC Peduli yang sudah mendonasikan masker ke rumah singgahnya. Sangat terhibur banget yah kegiatan yang dilakukannya juga, semoga ke depannya semakin maju dan semakin sukses buat MNC Peduli. Saya sebagai keluarga pasien sangat berterima kasih pada MNC Peduli," ujar salah satu orangtua pasien anak pejuang Kanker, Liana di lokasi, Jumat (9/8/2024).

Menurutnya, kegiatan bermain sambil belajar bersama yang dilakukan MNC Peduli dengan pasien anak pejuang kanker dan orangtua atau keluarga pendamping anak sangatlah menghibur. Khususnya, bagi anak-anak yang tinggal di rumah singgah tersebut, apalagi MNC Peduli juga mendonasikan masker.

Orangtua pasien anak lainnya, Wulan Sari mengungkapkan, kegiatan bermain sambil belajar yang dilakukan MNC Peduli dengan pasien anak membuat anak-anak menjadi senang, yang mana bisa semakin memotivasi anak untuk bisa sembuh. Begitu juga donasi masker dari MNC Peduli, dinilainya sangat berguna bagi anaknya.

"Senang, anak-anak juga suka banget permainannya sehingga menghibur anak-anak disini. Masker berguna sekali buat kita keluar dan ke rumah sakit, kemana-mana kan pakai masker," ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan diharapkan MNC Peduli bisa sukses dan terus membantu rumah singgah-rumah singgah pejuang kanker lainnya. Langkah MNC Peduli pun diharapkan menginspirasi pihak lainnya untuk lebih peduli pada pejuang kanker, khususnya anak-anak.

"Harapannya semoga sukses dan terus membantu di rumah singgah ini, menghibur juga. Sekarang Alhamdulillah anak saya (Anak Farhan) kondisinya sudah membaik, respon kemo juga membaik, sekarang pengobatannya kemoterapi, setiap 2 minggu kemo infus dan 5 minggu kemo oral, jadi jeda 3 minggu sekali kontrolnya," katanya.

 

