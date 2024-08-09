Kapolres Inhu Bertemu KPU, Bawaslu dan Pemerintah Daerah Matangkan Pengamanan Pilkada 2024

INHU - Menjelang pelaksanaan Operasi Mantap Praja Lancang Kuning (LK) 2024 dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Polres Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau menggelar rapat eksternal bersama Pemkab Inhu, Forkopimda, Penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya, Jumat (9/8/2024).

Rapat yang dipimpin Kapolres Inhu, AKBP Fahrian Saleh Siregar diadakan di Gedung Sejuta Sungkai, Kota Rengat. Bupati Inhu diwakili Kepala Badan Kesbangpol Inhu, Bambang Indramawan.

Dalam arahannya, Kapolres Inhu mengatakan, untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif pada Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Inhu, perlu kerja sama dan koordinasi yang solid sesama stakeholder terkait agar dapat berjalan dengan lancar.

Ditegaskannya, Pilkada lalu hendaknya dapat menjadi bahan evaluasi bersama, sehingga tidak terjadi kendala apapun, seperti pendistribusian logistik, kerusakan kotak dan kertas suara serta lainnya.

"Saya berharap, kita semua yang hadir saat ini, dapat menjalankan tugas masing-masing seusai Tupoksi, agar Pilkada berjalan dengan aman, damai dan kondusif. Sampaikan semua masalah atau kendala di lapangan saat rapat ini, agar bisa kita dudukan bersama," ucap Kapolres, Jumat (9/8/2024).

Selanjutnya, paparan disampaikan beberapa stakeholder terkait, seperti Bagian Ops Polres Inhu, KPUD Inhu, Bawaslu Inhu, Kodim 0302/Inhu dan Bupati Inhu.