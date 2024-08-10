Siswa SMA yang Selamat Usai Loncat dari Lantai 3 Solo Paragon Mall Mengidap Bipolar

SOLO – ASH (17), seorang Pelajar SMA yang bikin heboh usai melompat dari lantai tiga gedung Solo Paragon Mall, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat 9 Agustus 2024. Ajaibnya remaja itu terjatuh di tepat atas spring bed yang sedang dipamerkan di stand pameran, sehingga nyawanya selamat.

Terkait hal itu, Chief Marketing Communication (Marcom) Solo Paragon Mall, Veronica Lahji mengungkapkan bahwa korban diduga mengidap gangguan kepribadian atau bipolar.

Menurut Veronica, korban mengalami luka lecet pada bagian bibir usai loncat dari lantai tiga mal.

Diketahui, aksi siswa SMA swasta di Kota Solo yang tiba-tiba loncat dari lantai tiga mal itu viral di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat korban masih bergerak usai terjatuh ke lantai dasar mal.

Petugas kemudian mencoba untuk mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan.