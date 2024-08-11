Hary Tanoesoedibjo: Kegagalan Membuat Kita Makin Kokoh

JAKARTA – Pendiri Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) berpesan agar Jangan pernah takut akan kegagalan. Ketika sedang merintis kesuksesan, dan kemudian gagal, maka akan semakin kokoh.

Hary Tanoe menegaskan bahwa kegagalan bakal memicu semangat untuk terus berusaha.

“Kegagalan bukan sesuatu hal yang membuat kita kecil. Kegagalan justru membuat kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin semangat,” ujar HT seraya membagikan video motivasi pada laman Instagram miliknya, Minggu (11/8/2024).



HT berharap, siapapun yang tengah berusaha menggapi sukses agar selalu melihat ketepatan strategi dan implementasinya.

“Sukses tidak tergantung dari berapa lama kita berusaha. Sukses tergantung dari ketepatan strategi yang kita lakukan dan implementasinya,” imbuh HT.

(Fakhrizal Fakhri )