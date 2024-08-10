Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo: Di Lombok Timur Suara Rohmi-Firin Tembus 65 Persen

Ema Widiawati , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |11:22 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo: Di Lombok Timur Suara Rohmi-Firin Tembus 65 Persen
Sitti Rohmi kembali mendapat dukungan di Pilgub NTB
A
A
A

LOMBOK TENGAH - Pilgub NTB 2024 makin dekat, Sitti Rohmi Djalillah makin yakin bisa meraih kemenangan usai melantik 50 tim relawan.

Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus bakal calon Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah semakin optimis dan percaya diri menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024. 

Kepercayaan diri ini semakin diperkuat dengan pengukuhan puluhan tim relawan pemenangan di berbagai wilayah, termasuk Lombok Tengah. Dengan dukungan penuh Partai Perindo, pasangan Rohmi-Firin kini semakin mantap melangkah maju. 

Sitti Rohmi secara khusus mengukuhkan lebih dari 50 tim relawan di Lombok Tengah, sebuah langkah strategis untuk memastikan kemenangan di setiap kabupaten. Baca Juga Jelang Pilgub NTB 2024, Ketua Dewan Pertimbangan DPW Perindo Kukuhkan Relawan Rohmi-Firin. 

”Kami yakin bahwa dengan semangat kader dan tim relawan yang solid, kami akan berhasil mengungguli pesaing lainnya, membawa visi NTB Maju dan Berdaya Saing menuju kemenangan pada pemilu 2024-2029,” ungkap Sitti Rohmi Djalillah, Jumat (9/8/2024). 
Koordinator Relawan Rohmi-Firin Pulau Lombok Samsul Komar menegaskan keyakinannya bahwa pasangan Rohmi-Firin akan berhasil memenangkan hati masyarakat dan suara di berbagai wilayah. 

“Berdasarkan survei yang telah dilakukan, pasangan ini sudah hampir mencapai target suara di setiap wilayah. Di Lombok Timur, dukungan untuk Rohmi-Firin diklaim telah mencapai lebih dari 65 persen, di Lombok Tengah target suara 10 hingga 15 persen,” katanya. 

Saat ini, tim pemenangan Rohmi-Firin tengah mempersiapkan strategi akhir dan melengkapi persyaratan untuk pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur pada 27 Agustus mendatang. Dukungan yang terus mengalir dan persiapan yang matang menjadi modal utama bagi Sitti Rohmi Djalillah untuk terus melangkah mantap menuju kursi kepemimpinan NTB

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159923//pilkada-b8TU_large.jpg
Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150723//putusan_mk_pilpres_dan_pilkada_beda_2_tahun_komisi_ii_dpr_segera_revisi_uu_pemilu-WucH_large.jpg
Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601//tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement