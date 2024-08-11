Terintegrasi, Stasiun Cikarang Sediakan KA Alternatif Menuju Bandung dengan Harga Terjangkau

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta memberikan pelayanan dan menyajikan layanan yang terus berkembang dan berkelanjutan pada pengguna jasa angkutan kereta api. Hal tersebut dilakukan oleh KAI Daop 1 Jakarta karena meningkatnya permintaan pelanggan terhadap jasa angkutan Kereta Api (KA) mulai dari Kereta Api lokal, Kereta api Rel Listrik (KRL), sampai dengan Kereta Api jarak jauh dan juga semakin tingginya ekspektasi pelanggan terhadap layanan fasilitas yang diberikan.

Salah Satunya pada Stasiun Cikarang, dimana pada Stasiun Cikarang merupakan Stasiun yang memiliki integrasi angkutan Kereta Api yang lebih lengkap diantara Stasiun lainya.

"layanan transportasi yang ada di Stasiun Cikarang yaitu, KA lokal terdapat 14 perjalanan termasuk keberangkatan dan kedatangan (sementara 12 perjalanan), KRL terdapat 77 perjalanan termasuk keberangkatan dan kedatangan, dan KA jarak jauh 39 perjalanan termasuk keberangkatan dan kedatangan," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Minggu (11/8/2024).

Lebih lanjut, dikatakan Ixfan, penumpang tidak perlu jauh-jauh ke Stasiun Gambir maupun ke Stasiun Pasarsenen untuk naik KA tujuan bandung maupun kebeberapa daerah pulau jawa.

"Bagi yang berada diluar wilayah Cikarang dapat memanfaatkan KRL atau KA lokal yang tersedia disamping efisien biaya, juga efisien waktu karena pelanggan tidak terjebak kemacetan dijalan raya," ucapnya.

Khususnya pelanggan KA dengan tujuan ke Bandung yang selama ini terakomodir dengan KA Parahyangan, dan kemudian ada beberapa KA parahyangan tidak beroperasi pada jam-jam tertentu, kini bisa menggunakan KA 268a (Cikuray) kelas ekonomi.

Jadwal keberangkatan dari Stasiun Cikarang pukul 18.26 dan tiba Stasiun Bandung pukul 20.54, sedangkan pada arah sebaliknya atau keberangkatan KA 267 (Cikuray) dari Stasiun Bandung pukul 08.32 dan tiba di Stasiun Cikarang pukul 11.46 WIB.

"Pemesanan tiket H - 45 sebelum jadwal keberangkatan dengan tarif Cikarang - Bandung atau Bandung - Cikarang Rp45.000,"kata dia.

Selain KA Cikuray tujuan Garut, ada sekitar 38 KA Jarak jauh diluar KA Tambahan yang berhenti di Stasiun Cikarang dengan berbagai tujuan ke daerah seperti Cirebon, Tegal, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Malang.

Selain itu, Ixfan mengungkapkan, sebanyak 3.337.094 penumpang, sedangkan volume penumpang datang/turun di Stasiun Cikarang sebanyak 3.294.002 penumpang, jika diakumulasi selama periode tersebut telah melayani sebanyak 7.755.558 penumpang KRL.

"Untuk penumpang KA Lokal naik/berangkat dari Stasiun Cikarang sebanyak 983.392 penumpang, sedangkan volume penumpang datang/turun di Stasiun Cikarang sebanyak 1.025.551 penumpang, jika diakumulasi selama periode tersebut telah melayani sebanyak 2.008.943 penumpang KA Lokal," kata Ixfan.