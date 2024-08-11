Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pilgub Sumut, Tiga Tokoh Bakal Calon Gubernur Mencuat ke Publik

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |21:36 WIB
Pilgub Sumut, Tiga Tokoh Bakal Calon Gubernur Mencuat ke Publik
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MEDAN - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) melakukan survei terkait Pilgub Sumatera Utara (Sumut) dengan dua simulasi survei yakni simulasi terbuka (top of mind) dan simulasi semi terbuka. Simulasi top of mind adalah survei yang dilakukan tanpa menyodorkan nama-nama calon gubernur. 

Hasilnya tiga sosok bakal calon gubernur (Bacagub) Sumut mencuat ke publik. "Sementara, simulasi semi terbuka dilakukan dengan cara menyodorkan 3 nama calon Kepala Daerah Sumut yang namanya menguat dalam bursa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada 1800 responden," kata Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis dalam keterangannya, Minggu (11/8/2024).


Togu mengatakan, hasil survei dari LKPI mengenai tingkat pilihan publik terhadap bakal calon gubernur Sumatera Utara berdasarkan simulasi terbuka (top of mind) menempatkan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan pada urutan pertama dengan angka keterpilihan sebanyak 27,2%.

Kemudian, mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menempati urutan kedua elektabilitas tertinggi sebagai bakal Calon Gubernur (Cagub) Sumut dengan raihan sebesar 19,7%, urutan ketiga Bobby Afif Nasution Walikota Medan dengan 17,2%.


Nama lainnya, yang disebut responden sebagai Cagub Sumut pilihan elektabilitasnya di bawah 5 persen, seperti Mantan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) dan nama-nama lainnya. Hasil dari simulasi semi terbuka dengan tiga nama bakal Cagub Sumut, pilihan responden tetap jatuh pada Nikson Nababan dengan 31,8%.

Kemudian, Edy Rahmayadi sebesar 29,9%, Bobby Afif Nasution 24,6%. Kemudian responden yang tidak memilih sebesar 13,7%. 

Hasil survei juga mengambarkan pertimbangan responden dalam memilih bakal Cagub Sumut. Di mana 79,6% responden memilih karena kesamaan agama dengan calon gubernur, sedangkan 80,6 persen pilihan didasarkan kesamaan suku dengan calon gubernur. 

Selain itu, survei juga menemukan bahwa mayoritas pemilih sebanyak 83,7% responden menginginkan pemimpin yang memiliki karakter jujur, dapat dipercaya, dan antikorupsi. Serta perhatian pada rakyat sebesar 72,8%, berwibawa sebesar 49,7%, berpengalaman di pemerintahan sebesar 41,7%, dan taat pada agama sebesar 26,2%. 

"Selain itu, responden juga ditanya apakah akan menggunakan hak pilih jika Pilkada dilaksanakan. Sebanyak 72,2% responden akan menggunakan hak pilih, 22,6% tidak akan menggunakan hak pilih, dan 5,2% tidak menjawab," kata Togu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/525/3067524/pilkada_serentak-xDCr_large.jpg
Survei Indikator: Pasangan Eman-Dena Unggul 54,8 Persen di Pilkada Majalengka 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/610/3066745/fitrianti_nandriani-YojF_large.jpg
Usai Dapat Nomor 1 di Pilwalkot Palembang, Fitrianti-Nandriani Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/340/3066744/ratu_ria_subadri_dapat_nomor_1_di_pilwalkot_serang-15qt_large.jpg
Pilwalkot Serang, Ratu Ria-Subadri Dapat Nomor Urut 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/610/3066738/fitrianti_nandriani-b2tC_large.jpg
Pilwalkot Palembang, Fitrianti-Nandriani Dapat Nomor Urut 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/525/3066737/fahmi_dida_dapat_nomor_satu_di_pilwalkot_sukabumi-3UcS_large.jpg
Fahmi-Dida Dapat Nomor Urut 1 di Pilkada Kota Sukabumi, Perindo: Terpilih Satu Kali Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/340/3066736/iksan_iriane_dapat_nomor_urut_3_di_pilbup_morowali-g0KC_large.jpg
Iksan-Iriane Dapat Nomor Urut 3, Siap Wujudkan Perubahan Morowali Lebih Baik 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement