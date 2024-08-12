Kenapa Sheikh Hasina Dibenci Amerika Serikat?

BANGLADESH - Sheikh Hasina menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Bangladesh tahun 2009 sampai 2024. Ketika Sheikh Hasina mengadakan perundingan keamanan krisis untuk meredakan kerusuhan yang meningkat di Bangladesh pada hari Minggu (04/08/2024), dia tampaknya menyangkal bahwa masa jabatannya sebagai PM telah berakhir.

Selama masa kepemimpinan Sheikh Hasina, Bangladesh telah mempererat hubungan dengan China dan Rusia, dua negara yang sering dianggap sebagai rival atau musuh Amerika Serikat (AS) di panggung internasional. Bangladesh telah menerima bantuan militer dan investasi besar dari China, yang memicu kekhawatiran di Washington mengenai pengaruh China yang semakin besar di Asia Selatan.

Dikutip dari BBC, dalam hitungan jam, dia akan disingkirkan oleh kekuatan rakyat, hanya sedikit yang dapat meramalkan kecepatan kepergiannya. Pada akhirnya, nasihat dari keluarga dekat, bukan pejabat keamanan tinggi, yang membujuknya untuk melarikan diri, menurut keterangan putranya kepada BBC. Hasina mengambil keputusan tepat pada waktunya karena massa memasuki kediamannya dalam beberapa jam setelah dia melarikan diri.

Pertemuan Komite Keamanan Nasional, mempertemukan perdana menteri yang tengah berjuang itu dengan tiga panglima militer tertinggi negara itu, pejabat keamanan senior, dan polisi. Suasananya konon berlangsung dengan tenang.

Tekanan terhadap perdana menteri telah meningkat selama berminggu-minggu saat protes anti pemerintah berkecamuk di seluruh negeri. Ratusan orang telah tewas dalam kekerasan terburuk yang pernah terjadi di Bangladesh sejak perang kemerdekaannya pada tahun 1971.

BBC Bangla telah mengetahui dari para pejabat bahwa Sheikh Hasina ingin tetap membuka dua pilihan. Sementara ada persiapan baginya untuk meninggalkan negara itu, ia ingin tetap berkuasa hingga saat-saat terakhir, dengan kekerasan.

Para pemimpin militer tidak setuju. Pada hari Minggu (04/08/2024), orang-orang biasa dan pengunjuk rasa berbaur dengan tentara lapangan dan perwira militer di berbagai bagian negara itu. Setelah meninjau situasi, para perwira militer senior menyadari bahwa keadaan sudah di luar kendali. Secara terpisah, petinggi militer pada pertemuan tersebut mengatakan kepada perdana menteri bahwa tentara tidak dapat menembak warga sipil, tetapi mereka dapat memberikan dukungan keamanan kepada polisi.