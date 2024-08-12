Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kementerian LHK: MDA Bukan Penyebab Banjir Bandang dan Longsor di Luwu!

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |22:18 WIB
Kementerian LHK: MDA Bukan Penyebab Banjir Bandang dan Longsor di Luwu!
Banjir Bandang dan Longsor di Luwu/ist
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Wilayah Sulawesi melakukan verifikas lapangan. Hal ini terkait pengaduan masyarakat tentang aktivitas pertambangan emas yang diduga menyebabkan banjir bandang di Luwu, Sidrap, dan Wajo, Sulawesi Selatan.

Gakkum LHK menyimpulkan bahwa dari segi perizinan lingkungan, rencana kegiatan PT Masmindo Dwi Area (MDA) telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tahun 2019 dan kondisi saat ini.

“Kami selalu beroperasi dengan standar yang tinggi untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan MDA tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar,” ujar Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA Mustafa Ibrahim, Senin (12/8/2024).

“Hasil verifikasi lapangan dari Gakkum LHK ini semakin menguatkan keyakinan kami bahwa operasional perusahaan sudah berada pada jalur yang benar,” ungkapnya. 

Mustafa juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang benar tentang aktivitas tambang yang dilakukan oleh MDA.

Pihaknya juga telah melakukan kajian dan survei lapangan dengan menggandeng Tim Kajian Kebencanaan Universitas Hasanuddin (UNHAS) terkait peristiwa banjir bandang Luwu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/24/447/635072/uNFrCns6gg.jpg
Banjir bandang, fasilitas pelayanan lumpuh total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/24/447/635070/nMZz3DO9Pk.jpg
Banjir bandang di Luwu, kerugian capai Rp300 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/24/447/635047/kj8YerSw7C.jpg
Kabupaten Luwu diterjang banjir bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/04/23/447/616960/m9BZrhaTwv.jpg
Kerusakan hutan diduga picu banjir bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/04/15/447/611978/Zut9YKgoAh.jpg
Banjir bandang, ratusan rumah di Aceh hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/03/26/447/600044/u12MLOO0ms.jpg
Banjir bandang genangi pemukiman warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement