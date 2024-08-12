Motif Pembunuhan di Sumenep: Korban Jalin Hubungan Terlarang dengan Istri Pelaku

Polisi mengungkap motif pembunuhan yang jasad korbannya ditemukan di sawah (Foto: MNC Media/Diwan M)

SUMENEP - Motif pembunuhan yang jasad korbannya ditemukan di tengah sawah di Sumenep, terungkap. Diketahui, peristiwa itu terjadi di Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Madura.

Pelaku adalah pria inisial H (36) warga Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, sedangkan korban berinisal T warga setempat. Perlaku ditangkap oleh petugas kepolisian Unit Resmob Polres Sumenep. Setelah dilakukan pengejaran ke Kalimantan Timur.

Adapun kronologi tewasnya korban ditengah sawah pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran pelaku sakit hati kepada korban.

"Pelaku mengakui perbuatannya dengan motif sakit hati setelah mengetahui bahwa istrinya menjalin hubungan asmara dengan korban," kata Wakapolres Sumenep Kompol Trie Sis Biantoro. Senin (12/8/2024)

Menurutnya, pelaku awalnya menemukan chatting yang dikirim korban di handphone sang istri.

"Setelah menyadari adanya ajakan pertemuan dari korban, pelaku yang emosi memaksa istrinya untuk mengatur pertemuan dengan korban di lokasi biasa mereka bertemu," ujarnya.

Pada malam kejadian, setelah korban tiba di tempat yang telah disepakati, pelaku bersembunyi di semak-semak langsung memukul kepala korban dengan pipa besi sebanyak dua kali.

"Meskipun sempat dihalangi oleh istrinya, pelaku melanjutkan aksinya dengan menjerat leher korban menggunakan tali tampar hingga korban tewas. Setelah itu, pelaku memindahkan jenazah korban sejauh sekitar 300 meter untuk menjauhkan lokasi pembunuhan dari rumahnya agar tidak dicurigai." tutur Wakapolres.