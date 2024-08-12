Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jejak Digital Elia Imanuel Beli Siandia Sebelum Ditemukan Tewas Tinggal Kerangka Bersama Ibunya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |14:34 WIB
Jejak Digital Elia Imanuel Beli Siandia Sebelum Ditemukan Tewas Tinggal Kerangka Bersama Ibunya
Jejak Digital Elia Imanuel Beli Siandia Sebelum Ditemukan Tewas/Okezone
A
A
A

BANDUNG - Polisi mulai menemukan titik terang, untuk mengetahui penyebab kematian Iguh Indah Hayati (55) dan Elia Imanuel Putra (24) ibu dan anak yang ditemukan tinggal kerangka di rumahnya di Kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.  

Dari hasil penyelidikan sementara, penyidik Satreskrim Polres Cimahi menemukan barang bukti baru berupa jejak digital pembelian sianida oleh salah satu korban, Elia Imanuel.

“Yang bersangkutan (korban Elia) mencari dan membeli sianida sekitar 2018. Itu dilihat dari pemeriksaan ponsel milik anak (korban Elia),” ujar Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto, beberapa waktu lalu.

“Kami tetap menunggu hasil dari tim forensik apakah ada kandungan sisa-sisa (sianida) dalam jaringan tubuh korban atau tidak,” sambungnya.

Namun untuk memastikannya penyebab kematian kedua korban, polisi masih harus menunggu hasil autopsi sekaligus tim labfor mabes Polri.

“Jangan sampai dia beli tapi tidak ada dalam kandungan (di kerangka korban). Nanti kami bisa salah menyimpulkan,” ujar AKBP Tri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460//budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183008//dpr_ri-f5kM_large.jpg
DPR Minta Bentuk TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan-Reno di Kwitang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182017//roby-EuIc_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia: Polisi Sempat Olah TKP, Tak Tercium Bau Jasad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181997//polri-SDjE_large.jpg
Polisi Pastikan Kematian Reno dan Farhan Akibat Terbakar, Tak Ada Tanda Kekerasan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980//polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181508//ilustrasi_mayat-Y97P_large.jpg
Dua Kerangka Manusia di Kwitang Jakpus Diduga Sudah Terkontaminasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement