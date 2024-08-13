Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Dukung Mahyeldi -Vasco Maju di Pilgub Sumbar, Perindo Harap Kerjasama Ini Bisa Jangka Panjang 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |21:26 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo bersama Cagub Sumbar Mahyeldi Ansharullah (foto: MPI/Aziz)
JAKARTA - Partai Perindo secara resmi mengusung Mahyeldi Ansharullah - Vasco Ruseimy maju di Pilgub Sumatera Barat (Sumbar). Dukungan berupa surat rekomendasi B1KWK diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo.

Dia berharap dukungan ini tak sekedar dalam ajang pilkada serentak saja. Namun berkepanjangan demi bersama-sama membangun Sumbar.

"Tentunya kami dari Partai Perindo berharap kerjasama ini adalah kerjasama jangka panjang, semoga bisa bersama-sama terus membangun wilayah Sumatera Barat," ujar Angela di kantor DPP Perindo Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Dalam kesempatan itu, Angela Tanoesoedibjo juga mengungkap rasa takjub atas perkembangan destinasi wisata ketika saat ini cukup berkembang di Sumatra Barat (Sumbar). Hal itu karena kerja nyata dari sosok Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.

"Karena saya bekerja di Parekraf kan ya jadi sangat biasa sekali dengan perkembang wisata di Sumatera Barat," tandasnya.

 

