Jalan Depan Pasaraya Macet Imbas Kebakaran Manggarai, Pengendara Diimbau Cari Jalur Alternatif

JAKARTA - Proses pemadaman kebakaran permukiman penduduk di Jalan Dr Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa (13/8/2024) masih berlangsung. Jalan di Underpass Manggarai pun masih ditutup sehingga arus lalu lintas terpantau macet.

Arus lalu lintas di Jalan Sultan Agung-Jalan Tambak dari arah Dukuh Atas ke arah Matraman ataupun sebaliknya macet parah. Sebabnya, kendaraan yang melintasi jalanan depan Pasaraya Manggarai tersebut hanya bisa melintasi jalanan yang mengarah atau dari Pintu Air Manggarai.

Jalur arah Dukuh Atas ke Matraman yang biasanya digunakan satu arah kini diberlakukan contraflow. Sedangkan jalanan di Underpass Manggarai masih ditutup. Mobil damkar pun masih terparkir di jalanan underpass tersebut guna melakukan proses pemadaman bara api yang masih kerap muncul.

Apalagi, saat ini sudah mau memasuki jam pulang kantor, yang mana arus lalu lintas menjadi semakin macet. Tak sedikit pengendara yang bandel hendak menerobos penutupan jalan di area sekitar pemadaman, tapi mereka terpaksa harus putar balik.

Pasalnya, mereka dimarahi oleh warga sekitar hingga diminta putar balik oleh petugas yang berjaga di kawsan lokasi pemadaman. Guna mengantisipasi kemacetan di Jalan Sultan Agung-Tambak, tepatnya yang melintasi Underpass Manggarai, pengendara pun diimbau mengambil jalur alternatif lainnya.

