Lansia di Kolaka Utara Tewas Tertabrak Motor saat Menyeberang Jalan

KOLAKA UTARA - Seorang lansia perempuan tewas tertabrak pengendara sepeda motor saat menyeberang di jalan Trans Sulawesi, Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pukul 18.30 Wita, Selasa (13/8/2024).

Kasat Lantas Polres Kolut Iptu Muhammad Subhan menjelaskan, lansia berusia 64 tahun tersebut bernama Nurdiah, warga Desa Watuliu. Sedangkan pengendara roda dua yang menabrak beridentitas Sudirman (25), sedesa dengan korban.

"Lokasi kecelakaan jalan lurus tanpa lampu penerangan. Pengendara tidak memperhatikan jika ada korban yang hendak menyeberang," ujarnya, Rabu (14/8/2024).

Saat kejadian, Sudirman mengendarai motor Yamaha MX King biru dengan Nomor Polisi (Nopol) DW 2791 ML. Ia melaju dari arah Barat Tugu Kelapa menuju Timur Watuliu.

Namun saat hendak melintasi bengkel Sinar Bantaeng, ia tidak melihat korban yang sedang menyeberang jalan. Lansia malang itu terseret kendaraan dan meninggal dunia saat hendak dibawa ke RS Djafar Harun.

"Pengendara terkapar ke sisi kiri jalan dan juga dilarikan ke RS karena alami luka-luka," tuturnya.

Kendaraan korban juga telah diamankan untuk penanganan lebih lanjut. Kerugian material dari insiden tersebut ditaksir senilai Rp1 juta.