HOME NEWS SUMSEL

Pilgub Sumsel, Elektabilitas Pasangan HDCU dan HAPAL Bersaing Ketat 

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |21:32 WIB
Pilgub Sumsel, Elektabilitas Pasangan HDCU dan HAPAL Bersaing Ketat 
Survei Pilgub Sumsel (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hasil survei Jaringan Nusantara (Jarinusa) Research and Consulting merilis adanya persaingan ketat antara pasangan Herman Deru - Cik Ujang (HDCU) dengan Heri Amalindo - Popo Ali (HAPAL) di Pilgub Sumatera Selatan (Sumsel). Pilkada serentak 2024 dijadwalkan akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Berdasarkan data survei yang dirilis Jarinusa Research and Consulting pasangan HDCU memperoleh suara tertinggi yakni, 35,1 persen. Sementara, pasangan HAPAL memperoleh suara yang berbeda tipis yakni, 33,9 persen. Sedangkan, pasangan Mawardi Yahya - Anita (MATAHATI) 25,7 persen.

Adapun, responden yang tidak menjawab atau tidak tahu sebesar 5,3 persen. Survei tersebut dilaksanakan pada periode 3-10 Agustus 2024. Pengamat politik Jarinusa, Vrita Kusumaningtias menyebut ada persaingan ketat antara pasangan HDCU dengan HAPAL.

"Hasil survei terbaru ini cukup mengagetkan, karena pasangan Heri Amalindo - Popo Ali memepet elekatbilitas Herman Deru selaku petahana. Hal ini mungkin tidak terlepas dari sosialisasi yang intens dilakukan pasangan ini kepada masyarakat selama ini," kata Vrita, Rabu (14/8/2024).

Vrita menduga tingginya elektabilitas Heri Amalindo - Popo Ali berkat dari gagasan pasangan ini terkait sekolah gratis dan pengobatan gratis. Hal ini menurutnya, yang sering disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga bisa menarik simpati masyarakat.

“Gagasan Heri Amalindo tentang sekolah dan pengobatan gratis ini yang mungkin menaikkan elektabilitasnya semakin baik. Sebab juga di berbagai daerah, persoalan pendidikan dan kesehatan ini selalu menjadi masalah dan menjadi PR pemerintah daerah,” jelas Vrita.

 

