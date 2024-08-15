Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lansia Ditemukan Meninggal di Kebun, Diduga Asmanya Kambuh

Muh Rusli , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |22:08 WIB
Lansia Ditemukan Meninggal di Kebun, Diduga Asmanya Kambuh
Petani yang sudah lanjut usia ditemukan meninggal di kebun (Foto : Istimewa)
A
A
A

KOLAKA UTARA - Seorang petani yang sudah lanjut usia (Lansia) di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) bernama Suardi (58) ditemukan tewas di lahan perkebunan pada pukul 16.00 Wita, Kamis (15/8/2024). Korban meregang nyawa di jalan menanjak di Dusun III Salomeja, Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua dengan sekarung pupuk di sampingnya.

Kasi Humas Polres Kolut, Aipda Arif Afandi menjelaskan korban merupakan warga Lingkungan Pasar di Kelurahan Lasusua. Ia dijumpai meregang nyawa oleh dua orang perempuan bernama Ana dan Sri Wulan.

"Korban terbaring di tanah pada kondisi jalan yang sangat terjal dengan sekarung pupuk kandang disampingnya. Kedua saksi mencoba memangil korban tetapi tidak ada respon," tuturnya.

Ana yang diliputi rasa khawatir bergegas turun ke perkampungan untuk meminta pertolongan warga. Ia selanjutnya melaporkan hal itu kepada Bhabinkamtibmas Desa Rantelimbong Bripka Kamaruddin dan Babinsa, Serma Samsuddin.

"Mereka kemudian ke lokasi bersama warga lainnya dan personil polres dan Polsek Lasusua. Setelah dicek, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa," ujarnya.

Tidak ada tanda-tanda kekerasan dijumpai petugas pada tubuh Suardi. Jasadnya kemudian dievakuasi pada pukul 17.15 Wita menuju RSUD Djafar Harun Kolut.

 

Halaman:
1 2
      
