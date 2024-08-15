Advertisement
HOME NEWS JABAR

Resmi Dikukuhkan, Anggota Paskibraka Jabar 2024 Tetap Kenakan Jilbab

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |02:03 WIB
Resmi Dikukuhkan, Anggota Paskibraka Jabar 2024 Tetap Kenakan Jilbab
Paskibraka Jabar tetap kenakan jilbab
A
A
A

BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin resmi mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Jabar yang akan bertugas pada upacara HUT ke-79 RI di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Sabtu (17/8/2024). 

Bey mengatakan, para anggota Paskibraka yang mewakili 27 kabupaten/kota se-Jabar ini telah ditempa jiwa nasionalisme, patriotisme, dan kepemimpinannya. 

"Mereka telah menempuh berbagai macam tahapan seleksi mulai dari tes wawasan kebangsaan, intelegensi umum, kesamaptaan, kesehatan, parade, PBB, wawancara hingga rangkaian tes lainnya," ucap Bey.

Salah satu anggota Paskibraka dari Kabupaten Majalengka, Naufal Fadhil Mufarrijan Nugraha mengaku senang sekaligus bangga terpilih menjadi salah satu Paskibraka Provinsi Jabar di tahun ini. 

Hal paling berkesan baginya selama mengikuti rangkaian kegiatan Paskibraka Jabar, yakni ia berusaha beradaptasi dengan situasi kondisi yang menurutnya baru dan menambah wawasan. 

Selain itu, dirinya pun senang belajar hal baru selama mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari latihan ketahanan fisik, disiplin, dan moralitas agar bermental kuat. 

 

Halaman:
1 2
      
