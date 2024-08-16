HUT ke-79 RI, Jusuf Kalla: Semua Bertanggung Jawab Memajukan Indonesia

JAKARTA - Indonesia akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, menyampaikan bahwa, dalam Undang-Undang Dasar (1945) bahwa Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, mencerdaskan serta memakmurkan bangsa.

“Kita akan memeringati Hari Ulang Tahun ke-79 kemerdekaan kita. Dalam UUD 45, jelas dikatakan bahwa Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, tentu sama dengan kita semua dan juga mencerdaskan bangsa, memakmurkan bangsa dan ikut serta perdamaian dunia,” kata Jusuf Kalla dalam wawancara eksklusif bersama Okezone, Jumat (16/7/2024).

Pria yang kerap disapa JK itu mengungkapkan, bahwa saat ini masih mengevaluasi kemerdekaan terhadap sejumlah aspek, seperti kemajuan, kesejahteraan serta menjalankan bangsa. Dia menilai, Indonesia sudah banyak kemajuan yang telah dicapai selama 79 tahun sejak Indonesia Merdeka.

JK menegaskan, seluruh pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk memajukan Indonesia. Dia menceritakan, bagaimana berkecimpung selama 20 tahun di pemerintahan, juga memiliki peran memajukan Indonesia.

"Namun demikian tentu juga masih banyak lagi hal yang harus kita capai, semua kita harus bekerja keras, pemerintahnya ke masyarakatnya, para pengusaha, para pendidik, para pejuang-pejuang kemajuan, para pengusaha harus berusaha untuk hal yang sama menuju kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, kecerdasan dan juga kedamaian di dunia ini,” sambung dia.

JK berpesan, dalam perayaan Kemerdekaan yang ke-79, semua pihak harus memiliki tekad yang sama untuk memajukan Indonesia ke yang lebih baik lagi. “Itu lah yang harus kita lakukan dan sekarang mari kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79 dengan tekat menuju ke yang lebih baik lagi,” jelas dia.

