4 Fakta Briptu Toyib Eks Ajudan Kapolres Tuban Tewas Gantung Diri

TUBAN - Kasus kematian tak wajar anggota Polri kembali terjadi. Kali ini Briptu Toyib Widiyantoro yang ditemukan tewas diduga bunuh diri. Jenazah Mantan ajudan Kapolres Tuban ini ditemukan pada Kamis 15 Agustus 2024 dini hari.

Berikut fakta-faktanya

Ditemukan di rumahnya

Mayat Briptu Toyib Widiyantoro ditemukan di rumahnya di kompleks Perum Griya Manunggal Asri, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis 15 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB.

Penyebab kematian diselidiki

Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian Briptu Toyib.

"Kami belum bisa memberikan statement, karena saat ini masih proses penyelidikan dan pengembangan," ujar Kasi Humas Polres Tuban, Iptu Mugiyanto kepada awak media.