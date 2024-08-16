Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mobil Tersambar Kereta Api Pariaman Ekspres, 1 Orang Tewas dan 2 Luka Berat

Rus Akbar , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |11:17 WIB
Mobil Tersambar Kereta Api Pariaman Ekspres, 1 Orang Tewas dan 2 Luka Berat
Mobil Honda Mobilio rusak parah usai tertabrak kereta di Pariaman (Okezone.com/Rus Akbar)
A
A
A

PADANG - Seunit mobil Honda Mobilio hitam tertabrak Kereta Api (KA) Pariaman Ekspres di perlintasan Kurai Taji–Pariaman, Desa Toboh Palabah, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (16/8/2024) sekitar pukul 07.11 WIB. Akibatnya seorang penumpang mobil berpelat BD 1564 CF itu tewas dan dua orang lagi luka berat.

Kondisi mobil Mobilio tersebut juga rusak parah karea terlempar beberapa meter dari rel usai tersambar kereta api.

“Menurut info sementara, terdapat tiga orang penumpang Mobilio di mana satu orang meninggal dan dua orang dalam kondisi luka berat,” kata Kepala Humas KAI Divisi Regional II Sumatera Barat, M As’ad Habibuddin.

Kereta Api Pariaman Ekspres tersebut berangkat dari Padang menuju Naras, Kabupaten Padang Pariaman. Namun sampai di perlintasan di Desa Toboh Palabah tersambar mobil.

“KAI prihatin dan menyesalkan kejadian tersebut, serta menyampaikan ucapan turut belasungkawa kepada para keluarga korban," ujar As’ad.

Kondisi mobil yang tertabrak kereta api tersebut mengalami rusak berat. Bagian kiri mobil tersebut hancur bersama dengan kaca-kacanya. Mobil tersebut sudah dievakuasi Satlantas. Sedangkan korban sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184621//kereta-XACf_large.jpg
Kelebihan Kereta Api untuk Logistik, Lebih Ekonomis dan Tepat Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180045//rel_banjir-yAGD_large.jpg
16 Perjalanan Kereta di Semarang Batal, Tiket Dikembalikan 100%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178711//viral-xf0N_large.jpg
Viral, Momen Menegangkan Bayi Tersedak Hingga Tak Bisa Napas di KA Bengawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164569//kereta-G1mc_large.jpg
5 Fakta Penting Soal Usulan Gerbong Khusus Merokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163280//kecelakaan-toJS_large.jpg
Mobil Terseret Kereta Batara Kresna, Pengemudi Dilarikan ke Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162381//bobby_rasyidin-dWjR_large.jpg
Profil Bobby Rasyidin, Dirut Baru KAI Pengganti Didiek Hartantyo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement