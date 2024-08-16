Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Wanita di Gunungsitoli Tewas Diduga Minum Racun Serangga, Ditemukan Anaknya Usai Pulang Sekolah

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |21:04 WIB
Wanita di Gunungsitoli Tewas Diduga Minum Racun Serangga, Ditemukan Anaknya Usai Pulang Sekolah
Wanita di Gunung Sitoli Tewas Diduga Minum Racun
A
A
A

GUNUNGSITOLI - Seorang wanita berinisial SZ alias Ina Fitri (37) di Dusun II Desa Tetehosi, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli tewas diduga minum racun serangga, Jumat (16/8/2024). Saat ditemukan, korban dalam posisi telungkup di tempat tidur dengan mulut berbusa.

Kapolsek Gido AKP Firdaus Panjaitan mengatakan, menerima laporan tewasnya SZ alias Ina Fitri diterima pada pukul 12.30 wib. Saat itu, pihaknya mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP.

Firdaus menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan anak-anak korban, pada Jumat (16/8/2024) pukul 07.00 wib anak korban yang berjumlah 4 orang berangkat dari rumah pergi ke sekolah, dan korban tinggal sendirian di rumah. Saat ditinggal keadaan korban dalam keadaan baik.

"Sekira pukul 12.00 wib anak korban  yang bernama APZT (12) sepulang dari sekolah, ia melihat ibunya telungkup di atas tempat tidur kemudian pada saat di dekati dan membalikkan tubuh korban, saat itu terlihat dari mulut korban berbusa dan tidak bernyawa," ujar Firdaus Panjaitan.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan visum luar yang dilakukan oleh dr. Ampuni Gulo dari Puskesmas Gunungsitoli Idanoi pada tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

"Di TKP ditemukan racun serangga merk tertentu tidak jauh dari posisi korban," katanya.

Untuk diketahui bahwa korban tinggal bersama anak-anaknya, sedangkan sang suami bekerja di perkebunan di daerah Pekanbaru. Dari hasil komunikasi melalui telpon bahwa suaminya akan tiba di rumah duka pada hari Minggu (18/8/2024).
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184948//mayat-wzJa_large.jpg
Polisi Ungkap Ada Luka Akibat Sajam di Tubuh Mayat Terbungkus Plastik di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922//mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184515//mayat-8bBg_large.jpg
Polisi Usut Mayat Dalam Kantong Plastik di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184430//mayat-vTka_large.jpeg
Geger, Mayat Pria Terbungkus Plastik Ditemukan di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460//budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183173//hakim-KaZQ_large.jpg
Hakim PN Palembang Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement