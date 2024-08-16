Wanita di Gunungsitoli Tewas Diduga Minum Racun Serangga, Ditemukan Anaknya Usai Pulang Sekolah

GUNUNGSITOLI - Seorang wanita berinisial SZ alias Ina Fitri (37) di Dusun II Desa Tetehosi, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli tewas diduga minum racun serangga, Jumat (16/8/2024). Saat ditemukan, korban dalam posisi telungkup di tempat tidur dengan mulut berbusa.

Kapolsek Gido AKP Firdaus Panjaitan mengatakan, menerima laporan tewasnya SZ alias Ina Fitri diterima pada pukul 12.30 wib. Saat itu, pihaknya mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP.

Firdaus menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan anak-anak korban, pada Jumat (16/8/2024) pukul 07.00 wib anak korban yang berjumlah 4 orang berangkat dari rumah pergi ke sekolah, dan korban tinggal sendirian di rumah. Saat ditinggal keadaan korban dalam keadaan baik.

"Sekira pukul 12.00 wib anak korban yang bernama APZT (12) sepulang dari sekolah, ia melihat ibunya telungkup di atas tempat tidur kemudian pada saat di dekati dan membalikkan tubuh korban, saat itu terlihat dari mulut korban berbusa dan tidak bernyawa," ujar Firdaus Panjaitan.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan visum luar yang dilakukan oleh dr. Ampuni Gulo dari Puskesmas Gunungsitoli Idanoi pada tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

"Di TKP ditemukan racun serangga merk tertentu tidak jauh dari posisi korban," katanya.

Untuk diketahui bahwa korban tinggal bersama anak-anaknya, sedangkan sang suami bekerja di perkebunan di daerah Pekanbaru. Dari hasil komunikasi melalui telpon bahwa suaminya akan tiba di rumah duka pada hari Minggu (18/8/2024).



(Khafid Mardiyansyah)