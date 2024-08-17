Peta Persaingan Calon Bupati Jayapura, Ted Yones Mokay Raih 27,4 Persen

JAKARTA - Lembaga Kajian Pemilu Indonesja (LKPI) melakukan survei Pilkada 2024 untuk Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Survei yang berlangsung pada periode 3-13 Agustus 2024 tersebut dilaksanakan untuk mengetahui peta suara dari bakal calon bupati paling sering disebut-sebut namanya di kalangan masyarakat Kabupaten Jayapura.

Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis mengatakan, pada simulasi top of mind, nama Ted Yones Mokay mendapatkan dukungan publik tertinggi dengan elektabilitas sebesar 27,4 persen.

“Kemudian Jan Jap Ormuseray 17,2 persen, Orgenes Kawai dengan elektabilitas 10,8 persen, Alpius Toam 7,3 persen, dan Jhon Manangsan Wally 5,3 persen," kata Togu Lubis dalam keterangannya, dikutip Sabtu (17/8/2024).

Togu menyatakan, nama-nama lain juga muncul dalam survei ini memiliki tingkat elektabilitas di bawah 5 persen. Di antaranya Klemen Hamo 4,7 persen, Kristian Epa 4,4 persen, Jansen Monim 3,4 persen, Yanto Khomlay Eluay 3,1 persen, Giri Wijayantoro 2,4 persen, Gerson Ury 2,2 persen, Hana S. Hikoyabi 2,1 persen, Triwarno Purnomo 2,1 persen, dan yang tidak memilih sebesar 7,6 persen.

LKPI juga melakukan simulasi 12 nama dengan pertanyaan tertutup yang disodorkan pada responden untuk dipilih sebagai Bupati Jayapura. Hasil survei menunjukkan nama Ted Yones Mokay sebagai bakal calon bupati Jayapura meraih elektabilitas tertinggi di angka 29,7 persen.

Urutan selanjutnya Jan Jap Ormuseray 15,7 persen, Alpius Toam 7,4 persen, Hermes Felle 7,3 persen, Billy Suwae 6,2 persen, Jhon Wiklif Tegai 5,2 persen, Jhon Manangsan Wally 4,7 persen, Aleks Waisimon 2,9 persen, Benyamin Yerisetouw 2,3 persen, Orgenes Kaway 1,8 persen, Yoop Suebu 1,7 persen, Yoseph Simon Done 1,4 persen, dan yang tidak memilih 13,7 persen.

Dalam simulasi 4 nama bakal calon bupati Jayapura kembali nama Ted Yones Mokay dipilih paling tinggi dengan dukungan 40,7 persen, Jan Jap Ormuseray 18,6 persen, Jhon Manangsan Wally 12,7 persen, Alpius Toam 9,9 persen, dan yang tidak memilih atau rahasia sebesar 18,1 persen.

LKPI juga melakukan simulasi 3 nama bakal calon Bupati dengan pertanyaan tertutup kepada 1.000 responden untuk memilih satu dari tiga nama sebagai bupati Jayapura. Hasilnya Ted Yones Mokay dipilih sebanyak 47,3 persen dan Jhon Manangsan Wally 19,6 persen, Jan Ormuseray 17,8 persen, dan yang tidak memilih sebanyak 15,3 persen.

Lebih lanjut, dalam simulasi head to head antara Ted Yones Mokay dengan Jan Jap Ormuseray hasilnya Ted Yones Mokay dipilih sebanyak 59,2 persen dan Jan Jap Ormuseray 31,6 persen, sisanya yang tidak memilih sebesar 9,2 persen.