Kantor Kemenag Bandarlampung Ludes Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

BANDARLAMPUNG - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandarlampung yang terletak di Jalan Pangeran Emir M Noer, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandarlampung ludes terbakar, Minggu (18/8/2024) dini hari.

Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandarlampung Anthony Irawan mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran tersebut sekitar pukul 02.52 wib.

"Benar telah terjadi kebakaran di Kantor Kementerian Agama Kota Bandarlampung dini hari tadi," ujar Anthony.

Anthony menuturkan usai menerima laporan, pihaknya langsung menerjunkan 30 personel dan delapan unit mobil pemadam kebakaran.

"Setelah berjibaku selama lebih dari 2 jam dan menghabiskan 18 tangki air, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 05.27 wib," kata Anthony.

Anthony menambahkan, pokok yang terbakar pada peristiwa tersebut yakni gedung utama Kantor Kemenag Kota Bandarlampung seluas 400 meter persegi.

Selain bangunan, kata Anthony, api juga ikut menghanguskan barang-barang elektronik yang ada di dalamnya yakni 10 unit AC, lima unit televisi, empat unit laptop dan enam unit komputer.