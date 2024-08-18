Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Survei TBRC, Willem Wandik-Aloysius Berpotensi Menang dalam Pilkada Papua Tengah

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |13:40 WIB
Survei TBRC, Willem Wandik-Aloysius Berpotensi Menang dalam Pilkada Papua Tengah
Ilustrasi
A
A
A

PAPUA - Timor Barat Research Center (TBRC) mengeluarkan hasil survei terkait pemilihan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub)  Papua Tengah. Secara menyeluruh hasil survei menunjukkan pasangan Willem Wandik-Aloysius Giyai berpotensi menang.

Direktur Eksekutif TBRC Johanes Romeo merinci hasil survei pasangan Bakal Cagub Cawagub Willem Wandik dan Dr. drg. Aloysias Giyai elektabilitasnya unggul diangka 62,7%. Dibanding bakal calon lain seperti pasangan Meky Nawipa dan Deynas Geley di angka 12,4%.

"Kemudian pasangan Natalis Tabuni dan Titus Natkime di angka 12,2% dan pasangan Jhon Wempi Wetipo- Ausilius Youw di angka 8,3 %, dan tidak memilih 4,4%," kata Johanes.

Begitupun, lanjut Johanes, dalam simulasi dengan 4 nama bakal calon gubernur Papua Tengah disodorkan pada responden untuk dipilih sebagai Gubernur Papua Tengah. Hasilnya Willem Wandik mendapatkan dukungan sebanyak 60,3% disusul oleh Natalis Tabuni 14,2%, Meky Nawipa 12,6%, Jhon Wempi Wetipo 8,2%, dan tidak memilih 4,7%.

Selamjutnya, dalam simulasi 4 nama yang berpotensi maju menjadi Clcalon wakil gubernur Papua Tengah di antaranya Dr .drg. Aloysias Giyai, Deynas Geley, dan Titus Natkime.

Dikatakan, dari ketiga tokoh ini tingkat keterpilihan Dr. drg. Aloysias Giyai yang populer di Papua dijuluki bapak kesehatan Papua memiliki Tingkat keterpilihan 61,8%. Kemudian, Titus Natkime 13,7%,  Deynas Geley 11,2%, Ausilius Youw 5,1%, dan selebihnya 8,2% tidak memilih.

Menurut Johanes tingginya elektabilitas pasangan Willem Wandik dan Dr. drg. Aloysias Giyai punya hubungan yang signifikan dengan tingkat popularitas dan akseptabilitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan pasangan Meky Nawipa - Deynas Geley dan pasangan Natalis Tabuni dan Titus Natkime,

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159923//pilkada-b8TU_large.jpg
Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150723//putusan_mk_pilpres_dan_pilkada_beda_2_tahun_komisi_ii_dpr_segera_revisi_uu_pemilu-WucH_large.jpg
Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601//tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement