Survei TBRC, Willem Wandik-Aloysius Berpotensi Menang dalam Pilkada Papua Tengah

PAPUA - Timor Barat Research Center (TBRC) mengeluarkan hasil survei terkait pemilihan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua Tengah. Secara menyeluruh hasil survei menunjukkan pasangan Willem Wandik-Aloysius Giyai berpotensi menang.

Direktur Eksekutif TBRC Johanes Romeo merinci hasil survei pasangan Bakal Cagub Cawagub Willem Wandik dan Dr. drg. Aloysias Giyai elektabilitasnya unggul diangka 62,7%. Dibanding bakal calon lain seperti pasangan Meky Nawipa dan Deynas Geley di angka 12,4%.

"Kemudian pasangan Natalis Tabuni dan Titus Natkime di angka 12,2% dan pasangan Jhon Wempi Wetipo- Ausilius Youw di angka 8,3 %, dan tidak memilih 4,4%," kata Johanes.

Begitupun, lanjut Johanes, dalam simulasi dengan 4 nama bakal calon gubernur Papua Tengah disodorkan pada responden untuk dipilih sebagai Gubernur Papua Tengah. Hasilnya Willem Wandik mendapatkan dukungan sebanyak 60,3% disusul oleh Natalis Tabuni 14,2%, Meky Nawipa 12,6%, Jhon Wempi Wetipo 8,2%, dan tidak memilih 4,7%.

Selamjutnya, dalam simulasi 4 nama yang berpotensi maju menjadi Clcalon wakil gubernur Papua Tengah di antaranya Dr .drg. Aloysias Giyai, Deynas Geley, dan Titus Natkime.

Dikatakan, dari ketiga tokoh ini tingkat keterpilihan Dr. drg. Aloysias Giyai yang populer di Papua dijuluki bapak kesehatan Papua memiliki Tingkat keterpilihan 61,8%. Kemudian, Titus Natkime 13,7%, Deynas Geley 11,2%, Ausilius Youw 5,1%, dan selebihnya 8,2% tidak memilih.

Menurut Johanes tingginya elektabilitas pasangan Willem Wandik dan Dr. drg. Aloysias Giyai punya hubungan yang signifikan dengan tingkat popularitas dan akseptabilitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan pasangan Meky Nawipa - Deynas Geley dan pasangan Natalis Tabuni dan Titus Natkime,