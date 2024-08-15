Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Survei ISC: Elektabilitas Mayang Shari-Stanis Tertinggi di Pilkada Mahakam Ulu

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |17:58 WIB
Survei ISC: Elektabilitas Mayang Shari-Stanis Tertinggi di Pilkada Mahakam Ulu
ISC Mengukur Peta Elektabilitas Calon Bupati Mahakam Ulu/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Indonesia Survey Center (ISC) mengukur peta elektabilitas calon Bupati Mahakam Ulu menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung 27 November 2024. Dalam survei ini, ISC melibatkan 400 responden sebagai sample mereka.

Dalam survei tersebut, masyarakat Mahakam Ulu ternyata merasa puas dengan kinerja pemerintahan Bupati Bonifasius Belawan Geh.

"Approval rating dan tingkat legitimasi publik terhadap pemerintahan Bupati Bonifasius Belawan Geh tinggi. Hasil survei ini menunjukkan bahwa selama pemerintahan Bupati Bonifasius Belawan Geh di Mahakam Ulu, pembangunan sangat dirasakan oleh publik," ujar Direktur Riset dan Peneliti Senior Indonesia Survey Center, Chairul A Pane, Kamis (15/8/2024).

Dari data yang disajikan oleh Chairul, dapat dilihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Bupati Boni sebesar 72,2% dengan rincian 21,5% puas dan 50,7% cukup puas.

Kemudian tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintahan saat ini total 70,9% dengan rincian 25,8% percaya dan 45,1% merasa cukup percaya terhadap kinerja yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di bawah kepemimpinan Bupati Boni.

Lantas aspek apa saja yang membuat masyarakat puas dan percaya dengan pemerintahan Bupati Boni. Indonesia Survey Center pun membuat 10 (sepuluh) bidang yang disodorkan kepada publik.

Hasilnya adalah untuk pelayanan kesehatan puas 7,8% dan cukup puas 54,1%. Kemudian infrastruktur jalan dan jembatan puas 8,3% dan cukup puas 58,4%. Lalu ada transportasi umum pun yang menjawab puas 15,7% dan yang cukup puas 51,7%, dan lain sebagainya.

 

Halaman:
1 2 3
      
