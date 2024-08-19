Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pilgub NTT, Melki Laka Lena Bersyukur Kantongi Dukungan Perindo

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |01:30 WIB
Pilgub NTT, Melki Laka Lena Bersyukur Kantongi Dukungan Perindo
Bacagub NTT Emanuel Melkiades Laka Lena (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo resmi mengusung Emanuel Melkiades Laka Lena alias Melki untuk maju di Pilgub Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Pilkada serentak 2024. Deklarasi dukungan dipimipin langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo. 

"Pertama tentu kami bersyukur kepada Tuhan karena atas pertolongan-Nya kami hari ini boleh menerima dukungan dari DPP Perindo dari Bu Angela dan teman-teman," kata Melki di Kantor DPP Partai Perindo, Minggu (18/8/2024). 

Melki menyatakan, ia siap bekerja sama dengan partai yang berlambang Rajawali mengepakkan sayap itu dalam membangun NTT. Menurutnya, jika dipercaya memimpin NTT nanti akan menerapkan program berkelanjutan dari sebagaimana yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). 

Melki menyebutkan, Jokowi selama 10 tahun menjabat konsen terhadap pembangunan di wilayahnya. "Banyak program yang beliau kerjakan, sudah beliau lakukan bagi NTT dan itu menjadi pesan khusus juga dari beliau pada kami untuk melanjutkan dan juga di era Pak Prabowo juga yang sudah baik ini akan diteruskan juga," ujarnya.

Diberitakan sebelumya, Partai Perindo terus mengumumkan bakal calon yang mereka usung untuk Pilkada serentak 2024. Terbaru, untuk Pilgub NTT, Partai berlambang Rajawali mengepakkan sayap itu mengusung Emanuel Melkiades Laka Lena alias Melki. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140880/partai_perindo-owiW_large.jpg
Pacu Kesejahteraan Petani dan Peternak, Partai Perindo Dorong Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137283/partai_perindo-GzTl_large.jpg
Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3137136/partai_perindo-mSrU_large.jpg
Pengangguran di RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Pemerintah Bisa Beri Insentif hingga Diskon Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/320/3134538/partai_perindo-livV_large.jpg
Partai Perindo Fokus Kembangkan Kekuatan di Wilayah Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132929/perindo-cBzn_large.jpg
Wujudkan Ketahanan Pangan, Partai Perindo Kepulauan Mentawai Bantu Bibit dan Pupuk untuk Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125443/dprd_perindo-JrV5_large.jpg
Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement