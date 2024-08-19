Pilgub NTT, Melki Laka Lena Bersyukur Kantongi Dukungan Perindo

JAKARTA - Partai Perindo resmi mengusung Emanuel Melkiades Laka Lena alias Melki untuk maju di Pilgub Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Pilkada serentak 2024. Deklarasi dukungan dipimipin langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo.

"Pertama tentu kami bersyukur kepada Tuhan karena atas pertolongan-Nya kami hari ini boleh menerima dukungan dari DPP Perindo dari Bu Angela dan teman-teman," kata Melki di Kantor DPP Partai Perindo, Minggu (18/8/2024).

Melki menyatakan, ia siap bekerja sama dengan partai yang berlambang Rajawali mengepakkan sayap itu dalam membangun NTT. Menurutnya, jika dipercaya memimpin NTT nanti akan menerapkan program berkelanjutan dari sebagaimana yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Melki menyebutkan, Jokowi selama 10 tahun menjabat konsen terhadap pembangunan di wilayahnya. "Banyak program yang beliau kerjakan, sudah beliau lakukan bagi NTT dan itu menjadi pesan khusus juga dari beliau pada kami untuk melanjutkan dan juga di era Pak Prabowo juga yang sudah baik ini akan diteruskan juga," ujarnya.

Diberitakan sebelumya, Partai Perindo terus mengumumkan bakal calon yang mereka usung untuk Pilkada serentak 2024. Terbaru, untuk Pilgub NTT, Partai berlambang Rajawali mengepakkan sayap itu mengusung Emanuel Melkiades Laka Lena alias Melki.