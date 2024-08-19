Didukung Partai Perindo Maju Pilgub NTB, Sitti Rohmi : Kami Ingin Membangun dari Desa

JAKARTA - Partai Perindo resmi mendukung Sitti Rohmi Djalilah sebagai Calon Gubernur (Cagub) Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mengaku senang bisa mendapatkan surat rekomendasi B1 KWK yang diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.

"Ya Alhamdulillah lega (setelah mendapatkan surat B1 KWK) dan memang Alhamdulillah semua partai pendukung sudah lengkap rekomendasinya untuk daftar di KPU," kata Sitti di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dia mengaku ingin membawa NTB lebih perkembangan dari Desa. Agar ekonomi Desa bisa maju dan memiliki daya saing.

"Kami ingin membangun dari desa, jadi yang paling utama tentunya untuk sumber daya manusianya (SDM), pendidikan, kesehatan dan tentunya pemberdayaan ekonomi," tuturnya.

Selian itu, NTB yang terkenal dengan pariwisatanya juga akan ditingkatkan lagi oleh dia. Agar pariwisata di NTB bisa terkenal hingga mancanegara.

"Kita di NTB ada namanya desa wisata jadi desa wisata itu betul-betul kita dorong agar dengan tumbuhnya desa wisata otomatis yang lain juga akan tumbuh di desa itu. Pendidikannya akan lebih baik, kesehatan juga akan menjadi lebih baik sumber daya yang ada di desa Juga akan termanfaatkan dengan baik," tuturnya.

Sebagai informasi, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo menerbitkan puluhan surat dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota atau B1-KWK yang akan bertarung di Pilkada 2024.