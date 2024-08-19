Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Didukung Partai Perindo Maju Pilgub NTB, Sitti Rohmi : Kami Ingin Membangun dari Desa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |13:19 WIB
Didukung Partai Perindo Maju Pilgub NTB, Sitti Rohmi : Kami Ingin Membangun dari Desa
Sitti Rohmi Djalilah Cagub NTB Didukung Perindo. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo resmi mendukung Sitti Rohmi Djalilah sebagai Calon Gubernur (Cagub) Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mengaku senang bisa mendapatkan surat rekomendasi B1 KWK yang diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.

"Ya Alhamdulillah lega (setelah mendapatkan surat B1 KWK) dan memang Alhamdulillah semua partai pendukung sudah lengkap rekomendasinya untuk daftar di KPU," kata Sitti di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dia mengaku ingin membawa NTB lebih perkembangan dari Desa. Agar ekonomi Desa bisa maju dan memiliki daya saing.

"Kami ingin membangun dari desa, jadi yang paling utama tentunya untuk sumber daya manusianya (SDM), pendidikan, kesehatan dan tentunya pemberdayaan ekonomi," tuturnya.

Selian itu, NTB yang terkenal dengan pariwisatanya juga akan ditingkatkan lagi oleh dia. Agar pariwisata di NTB bisa terkenal hingga mancanegara.

"Kita di NTB ada namanya desa wisata jadi desa wisata itu betul-betul kita dorong agar dengan tumbuhnya desa wisata otomatis yang lain juga akan tumbuh di desa itu. Pendidikannya akan lebih baik, kesehatan juga akan menjadi lebih baik sumber daya yang ada di desa Juga akan termanfaatkan dengan baik," tuturnya.

Sebagai informasi, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo menerbitkan puluhan surat dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota atau B1-KWK yang akan bertarung di Pilkada 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068993/konsolidasi_pemenangan_di_pilkada_ntb-2vI6_large.png
Waketum Perindo: Survei Menunjukkan Hasil Positif Calon di Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068992/konsolidasi_perindo_di_pilkada_ntb-PBE0_large.png
Harapan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068990/konsolidasi_pemenangan_perindo_di_pilkada_ntb-NDor_large.png
Konsolidasi Pilkada NTB, Waketum Perindo Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068986/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-yhRu_large.png
Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sitti Rohmi: Menambah Semangat Menangkan Pilkada 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068984/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-5aXq_large.png
Calon Kepala Daerah di NTB Termotivasi Menang Usai Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068980/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-xnJz_large.png
Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement