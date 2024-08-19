Sejumlah Pengurus DPP Perindo Saksikan Penyerahan Surat Rekomendasi pada 90 Cakada

Partai Perindo serahkan surat rekomendasi pada 90 calon kepala daerah (Foto : MNC Media/Ari S)

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menyerahkan surat rekomendasi pada 90 Cakada di Pilkada serentak 2024. Hadir menyaksikan penyarahan tersebut pengurus DPP Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu.

Berdasarkan pantauan, penyerahan surat rekomendasi tersebut digelar di Kantor DPP Partai Perindo, kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (19/8/2024) sekira pukul 10.00 WIB.

Penyerahan surat rekomendasi tersebut disaksikan langsung oleh pengurus DPP Partai Perindo, diantaranya Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Michael Victor Sianipar dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S Langkun.

Mereka juga turut memberikan selamat atas rekomendasi yang diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo tersebut.