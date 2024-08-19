Menlu AS Tiba di Israel untuk Perjuangkan Gencatan Senjata Gaza, Hamas Meragukan Niatan Blinken

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba di Tel Aviv dalam lawatan ke Timur Tengah lainnya untuk mendorong gencatan senjata di Gaza (Foto: AP)

TEL AVIV - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba di Tel Aviv, Israel, pada Minggu (Senin AEST) dalam lawatan ke Timur Tengah lainnya untuk mendorong gencatan senjata di Gaza. Tetapi Hamas meragukan misi tersebut beberapa jam setelah ia mendarat dengan menuduh Israel merusak upayanya.

Kelompok Hamas mengatakan bahwa mereka menganggap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bertanggung jawab atas "penggagalan upaya mediator", menunda kesepakatan, dan mengekspos sandera Israel di Gaza terhadap agresi yang sama yang dihadapi oleh warga Palestina.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan dalam lawatannya yang ke-10 ke wilayah tersebut sejak perang dimulai pada bulan Oktober, Blinken akan bertemu pada Senin (19/8/2024) dengan para pemimpin senior Israel termasuk Netanyahu.

Setelah Israel, Blinken akan melanjutkan perjalanan ke Mesir. Seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan kepada wartawan dalam perjalanan ke Tel Aviv, pembicaraan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera yang ditawan di Gaza kini berada pada ‘titik kritis’.

“Kami pikir ini adalah saat yang kritis," kata pejabat itu. Negara-negara penengah yakni Qatar, AS, dan Mesir, sejauh ini gagal mempersempit perbedaan yang cukup untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi yang berlangsung selama berbulan-bulan, dan kekerasan terus berlanjut di Gaza pada Minggu (18/8/2024).