Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pemuda Meninggal Usai Tertembus Anak Panah saat Tawuran di Medan

Yudha Bahar , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |21:43 WIB
Pemuda Meninggal Usai Tertembus Anak Panah saat Tawuran di Medan
Prosesi pemakaman pemuda di Medan yang tewas usai tertembus anak panah (Foto : iNews)
A
A
A

MEDAN - Seorang pemuda berusia 17 tahun, tewas usai terkena anak panah modifikasi saat tawuran dengan sekelompok pemuda lain di kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (20/8/2024). Korban meninggal dunia setelah dadanya tertembus anak panah berupa paku berukuran 10 inci.

Suasana haru menyelimuti proses pemakaman korban bernama Muhammad Rasyid, warga Lorong Syukur, Kelurahan Belawan Satu, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Dia menjadi korban saat tawuran dengan sekelompok pemuda lain yang terjadi sekira pukul 04.00 WIB, Selasa pagi. Korban mengalami luka serius dibagian dada, tertembus anak panah modifikasi dari paku berukuran 10 inci.

Kepala lingkungan setempat, Pitian Hamdi mengatakan, peristiwa tawuran terjadi setelah sejumlah kepala lingkungan, bersama masyarakat dan petugas kepolisian, selesai berjaga pada pukul 12 malam.

"Korban tak sempat dilarikan kerumah sakit, setelah dadanya tertembus anak panah," ujar Priatin Hamdi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183873//pemuda_hendak_tawuran_di_ciputat-Hjz0_large.jpg
Bawa Celurit hingga Cairan Berbahaya, Sejumlah Pemuda di Ciputat Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197//tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742//tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234//tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136//mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009//penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement