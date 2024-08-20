Pemuda Meninggal Usai Tertembus Anak Panah saat Tawuran di Medan

Prosesi pemakaman pemuda di Medan yang tewas usai tertembus anak panah (Foto : iNews)

MEDAN - Seorang pemuda berusia 17 tahun, tewas usai terkena anak panah modifikasi saat tawuran dengan sekelompok pemuda lain di kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (20/8/2024). Korban meninggal dunia setelah dadanya tertembus anak panah berupa paku berukuran 10 inci.

Suasana haru menyelimuti proses pemakaman korban bernama Muhammad Rasyid, warga Lorong Syukur, Kelurahan Belawan Satu, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Dia menjadi korban saat tawuran dengan sekelompok pemuda lain yang terjadi sekira pukul 04.00 WIB, Selasa pagi. Korban mengalami luka serius dibagian dada, tertembus anak panah modifikasi dari paku berukuran 10 inci.

Kepala lingkungan setempat, Pitian Hamdi mengatakan, peristiwa tawuran terjadi setelah sejumlah kepala lingkungan, bersama masyarakat dan petugas kepolisian, selesai berjaga pada pukul 12 malam.

"Korban tak sempat dilarikan kerumah sakit, setelah dadanya tertembus anak panah," ujar Priatin Hamdi.