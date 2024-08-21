Partai Perindo Resmi Dukung Abdul Razak-Perdie M Yoseph di Pilgub Kalteng 2024

JAKARTA - Partai Perindo resmi mendukung pasangan Abdul Razak dan Perdie M Yoseph untuk maju di Pilgub Kalimantan Tengah (Kalteng) 2024 mendatang. Surat rekomendasi untuk keduanya sudah diserahkan ke mereka.

Surat rekomendasi B1KWK itu diserahkan oleh Ketua DPD Partai Perindo Kalteng, Sengkon pada bakal Cagub-cawagub, Abdul Razak dan Perdie M Yoseph di Kantor DPP Partai Perindo dengan disaksikan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Hadir pula pengurus DPP Partai Perindo, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu dalam penyerahan surat rekomendasi.

Diantaranya, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital, Michael Victor Sianipar dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S Langkun. Selain dari jajaran Partai Perindo, jajaran Partai Golkar pun turut hadir di Kantor DPP Partai Perindo lantaran Abdul Razak merupakan salah satu kader Partai Golkar.

"Saya sampaikan terima kasih pada semua jajaran Partai Perindo atas dukungannya," kata Abdul Razak saat menerima surat rekomendasi dari Partai Perindo, Rabu (21/8/2024).

Abdul Razak pun siap mengemban amanah masyarakat Kalimantan Tengah untuk memajukan wilayah tersebut saat terpilih menjadi Gubernur bersama Wakilnya, Perdie M Yoseph kelak. Adanya dukungan dari Partai Perindo membuat dia dan Perdie telah memenuhi syarat untuk mendaftar di Pilkada Kalimantan Tengah 2024.

