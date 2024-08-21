Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Resmi Dukung Abdul Razak-Perdie M Yoseph di Pilgub Kalteng 2024

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |19:50 WIB
Partai Perindo Resmi Dukung Abdul Razak-Perdie M Yoseph di Pilgub Kalteng 2024
Partai Perindo resmi mendukung pasangan Abdul Razak dan Perdie M Yoseph. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo resmi mendukung pasangan Abdul Razak dan Perdie M Yoseph untuk maju di Pilgub Kalimantan Tengah (Kalteng) 2024 mendatang. Surat rekomendasi untuk keduanya sudah diserahkan ke mereka. 

Surat rekomendasi B1KWK itu diserahkan oleh Ketua DPD Partai Perindo Kalteng, Sengkon pada bakal Cagub-cawagub, Abdul Razak dan Perdie M Yoseph di Kantor DPP Partai Perindo dengan disaksikan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Hadir pula pengurus DPP Partai Perindo, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu dalam penyerahan surat rekomendasi. 

Diantaranya, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital, Michael Victor Sianipar dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S Langkun. Selain dari jajaran Partai Perindo, jajaran Partai Golkar pun turut hadir di Kantor DPP Partai Perindo lantaran Abdul Razak merupakan salah satu kader Partai Golkar.

"Saya sampaikan terima kasih pada semua jajaran Partai Perindo atas dukungannya," kata Abdul Razak saat menerima surat rekomendasi dari Partai Perindo, Rabu (21/8/2024).

Abdul Razak pun siap mengemban amanah masyarakat Kalimantan Tengah untuk memajukan wilayah tersebut saat terpilih menjadi Gubernur bersama Wakilnya, Perdie M Yoseph kelak. Adanya dukungan dari Partai Perindo membuat dia dan Perdie telah memenuhi syarat untuk mendaftar di Pilkada Kalimantan Tengah 2024.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement