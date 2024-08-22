Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahlil Ungkit Raja Jawa, Megawati: Kapan Jawa Ada Raja, Apa Enggak Gila!

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |16:48 WIB
Bahlil Ungkit Raja Jawa, Megawati: Kapan Jawa Ada Raja, Apa Enggak Gila!
Ketua Umum PDIP Megawati/ist
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengaku tertawa saat Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyinggung jangan main-main sama "Raja Jawa".  Hal ini disampaikan Megawati saat pengumuman bakal calon kepala daerah,

"Ibu mesti dengerin Pak Bahlil ngomong saya ketawain gini dia ngomong Raja Jawa terus maksud saya gini kayak kayak dia ngerti artinya Raja Jawa gitu. Karena kan dia orang NTT atau mana tuh,"kata Mega di Jakarta Kamis (22/8/2024).

Mega pun bertanya sejak kapan Jawa memiliki raja. Hingga dia berguyon ingin sekalo berkenalan dengan Raja Jawa yang dimaksud oleh Bahlil tersebut. 

"Makanya habis sarapan saya langsung ketawa bilang ada Raja Jawa terus aku mikir aku juga mau kenalan deh sama Raja Jawa nya. Lah iya dong sejak kapan ada raja Jawa heheh awas lo ya kalau nanti,"kata dia.

"Kapan ada raja Jawa apa nggak gila? Gila,"tuturnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029, Bahlil Lahadalia menyinggung "Raja Jawa" saat menyampaikan pidato perdananya usai terpilih sebagai Ketum Golkar baru menggantikan Airlangga Hartarto pada Munas XI di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Dia pun mengingatkan kepada para kader partai untuk tidak bermain-main dengan "Raja Jawa" jika tidak ingin celaka. 

 

