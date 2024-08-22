Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pria Asal Way Kanan Larikan Motor Sport Korbannya dengan Modus Test Drive  

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |04:18 WIB
Pria Asal Way Kanan Larikan Motor <i>Sport</i> Korbannya dengan Modus <i>Test Drive</i>  
Pelaku curanmor dibekuk polisi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

LAMPUNG - Ferlian Pratama (37) warga Kemiling, Bandarlampung menjadi korban penipuan jual beli motor dengan sistem Cash On Delivery (COD). Pasalnya, motor sport Kawasaki Ninja 250 CC berwarna hijau bernomor polisi BE 4973 RJ yang hendak dijualnya malah dibawa kabur oleh pelaku Candra Pratama (31).

Kapolsek Kemiling Iptu Sutomo mengatakan, peristiwa itu terjadi di kediaman korban Jalan Gunung Tanggamus, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling pada Kamis 15 Agustus 2024, sekitar pukul 22.30 Wib lalu. Adapun modus yang dilakukan pelaku yakni berpura-pura hendak membeli motor korban dan melakukan tes drive.

"Pas tes drive itu, motor korban malah dibawa lari," ujar Sutomo, Rabu 21 Agustus 2024.

Demi meyakinkan korban, kata Kapolsek, pelaku sengaja membawa seorang laki-laki yang diakuinya sebagai adik kandungnya berinisial AG. "Jadi pelaku bilang motornya akan dibayar cash dan uangnya ada di dalam tas yang dibawa oleh laki-laki yang diakuinya sebagai adiknya," kata dia.

Namun ternyata AG baru mengenal pelaku dan diajak pelaku untuk menemani membeli sepeda motor. Selain itu, AG juga dijanjikan akan diberi pekerjaan usai menemani pelaku membeli motor. "Jadi di hadapan korban, pelaku bilang AG adalah adiknya sehingga korban percaya dan mengizinkan pelaku tes drive," tuturnya.

Hasil pemeriksaan, pelaku membawa kabur motor korban ke wilayah Sumatera Selatan untuk dijual kembali. "Saat lewat OKU, Sumsel, pelaku ini terjaring razia polisi karena pakai knalpot brong dan akhirnya motor itu disita polres setempat," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/519/3058622/don_juan_malang_penakluk_janda_muda-Nk5s_large.jpg
Kisah Don Juan Malang Penakluk Janda Muda, Ajak Makan Lalu Bawa Kabur Motor Korbannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/338/3052448/motor_sitaan_kasus_curanmor-YN9K_large.jpg
Sindikat Spesialis Curanmor di Bogor Ditangkap, Belasan Motor Disita 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/338/3045380/polisi_tangkap_pelaku_curanmor_di_bekasi-Gs2Z_large.jpg
Polisi Tangkap 3 Remaja Diduga Pelaku Curanmor yang Kerap Beraksi di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/337/3040151/konferensi_pers_polsek_pademangan-Lavc_large.jpg
Polisi Tangkap 25 Pelaku Kejahatan dalam Operasi Nila Jaya di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/53/3014329/curanmor-aVGt_large.jpg
6 Cara Melacak Motor Hilang atau Dicuri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/10/02/521/1047385/2VcGeOtHNE.jpg
Polisi Bangkalan Tembak Penadah Motor Curian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement