Serangan Penusukan di Sydney Lukai 4 Orang, Pelaku Berhasil Ditahan

SYDNEY - Empat orang termasuk seorang polisi terluka dalam serangan penusukan di Sydney, Australia pada Minggu, (25/8/2024) dini hari, kata polisi. Ini merupakan yang terbaru dalam serangkaian serangan pisau di kota terbesar Australia itu tahun ini.

Seorang pria yang melarikan diri dari tempat kejadian telah ditahan, kata polisi dalam sebuah pernyataan. Tidak ada ancaman yang berkelanjutan terhadap orang-orang di Sydney, kata Menteri Kepolisian negara bagian New South Wales Yasmin Catley, sebagaimana dilansir Reuters.

Polisi mengatakan tidak ada yang tewas dalam serangan itu, yang terjadi setelah insiden "berhubungan dengan rumah tangga" di dalam mobil yang bertabrakan dengan kendaraan lain di pinggiran selatan Engadine.

Kepala Polisi Donald Faulds mengatakan dalam konferensi pers yang disiarkan televisi bahwa penyerang dipersenjatai dengan apa yang polisi yakini sebagai pisau lipat. Rekaman udara dari lokasi kejadian oleh Australian Broadcasting Corp menunjukkan dua mobil yang hancur ditutup dengan pita polisi.

Sydney, kota berpenduduk 5 juta jiwa, telah mengalami serentetan serangan pisau tahun ini, yang mendorong pemerintah New South Wales untuk memperketat undang-undang tentang pisau. Parlemen negara bagian mengesahkan undang-undang pada bulan Juni yang memberikan polisi pemindai pendeteksi logam elektronik untuk memeriksa orang-orang tanpa surat perintah di pusat perbelanjaan, tempat olahraga, dan stasiun angkutan umum.

Pada April, enam orang tewas dan 12 orang terluka dalam serangan pisau di sebuah mal di kawasan Bondi, Sydney.

(Rahman Asmardika)