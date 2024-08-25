Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Hasil Muktamar PKB, Badan Persaudaraan Antariman Resmi Masuk AD/ART

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |21:13 WIB
Hasil Muktamar PKB, Badan Persaudaraan Antariman Resmi Masuk AD/ART
Muktamar PKB. (Foto: BPMI)
JAKARTA - Badan Persaudaraan Antariman (BERANI) resmi masuk dalam AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat Muktamar PKB pada 24-25 Agustus, 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center. BERANI jadi wadah para tokoh lintas iman di Indonesia.

Ketua Umum BERANI, Lorens Manuputty mengatakan masuknya BERANI sebagai oase di padang pasir. Menurutnya saat ini intrik politik Indonesia seluruhnya jauh dari jalan keagamaan. Fenomena ini bagi Lorens menimbulkan kegelisahan karena adanya oknum tokoh bangsa mencampurkan kepentingan pribadi dan negara.

"Ini tugas besar BERANI, sebagai Banom yang ditugasi Gus Imin sebagai kepanjangan tangan PKB ke masyarakat lintas iman yang ada di akar rumput. Kami akan bekerja keras untuk hal tersebut," ujar Lorens, dikutip Minggu (25/8/2024).

Lorens pun akan merapatkan barisan sesuai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) sebagai garda terdepan penjaga Pancasila. Ia juga melihat kekuatan PKB sebagai satu-satunya partai yang mau merangkul dan menjadikan dalam satu wadah para tokoh lintas iman di Indonesia.

"Tidak ada partai lain yang mempunyai wadah bagi para tokoh lintas iman. Maka PKB sebagai solusi bangsa sangat tepat memasukkan BERANI sebagai Badan Otonom kepartaian," terang Lorens.

Lorens pun mengutip pidato sambutan Ketua Dewan Syuro hasil Muktamar Bali, KH Maruf Amin. PKB yang lahir dari gerakan politik kyai yang dipahami sebagai politik tokoh agama, bukan tokoh agama berpolitik sebagai politik rahmatan lil alamin.

"Ini penting agar PKB yang melihat Pancasila sebagai titik temu, maka BERANI didirikan sebagai garda terdepan dalam menjaga Pancasila itu sendiri" lanjut Lorens.

Sementara itu, Sekjen DPP BERANI, Ardy Susanto mengatakan sejak deklarasi BERANI di Oktober 2022, kini tercatat 12 wilayah sudah memiliki bahkan telah melakukan deklarasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

 

Topik Artikel :
Bali Muktamar PKB Lintas Iman PKB
